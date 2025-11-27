Cristiano Ronaldo une a Ilia Topuria como accionista de WOW FC

Las MMA en España no dejan de crecer y parece que deportistas y famosos no quieren quedarse fuera. Este jueves, WOW FC, la promotora de la que Ilia Topuria es accionista en España, ha anunciado que el futbolista Cristiano Ronaldo se unirá a él en el accionariado.

“Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación”, afirmó el futbolista de 40 años que actualmente milita en las filas del Al-Nassr de Arabia Saudí.

Desde la compañía, esperan que la participación de Cristiano Ronaldo acelere la expansión global de WOW y refuerce su misión de convertir las MMA en un movimiento cultural mainstream en Europa, Latino América, Oriente Medio y más allá —influyendo no solo en el mundo del deporte, sino también en la cultura, la moda, el entretenimiento y la educación.

Expansión sin precedentes

En el último año, la promotora ha experimentado un crecimiento explosivo en todos los segmentos demográficos, con la asistencia a los eventos aumentando más del 400% año tras año y las ventas de entradas superando constantemente los 5.000 espectadores por show. La distribución internacional ha llevado los eventos de WOW a más de 170 países, estableciendo a la organización como una de las fuerzas emergentes más dinámicas en los deportes de combate.

“Tener a Cristiano Ronaldo uniéndose a WOW FC es un momento poderoso para el deporte. Él representa los más altos estándares de profesionalismo, trabajo duro y excelencia global. Juntos, llevaremos las MMA a nuevas alturas e inspiraremos a atletas y fans de todo el mundo a creer que todo es posible", afirmó Ilia Topuria acerca del fichaje del delantero.

WOW FC ha expresado confianza en que el rol de Ronaldo será “orgánico y activo”, ayudando a la organización a expandir las MMA como “un catalizador para mejorar la vida de millones”. Tanto los practicantes como las audiencias, “inspirados por la influencia de WOW y CR7, se sentirán empoderados para lograr más y ser mejores”.