El mallorquín Xavi Cañellas firma por el Illes Balears - Arabay Pro Cycling Team

Xavi Cañellas y el Illes Balears Arabay Pro Cycling Team unirán sus caminos en el próximo año 2026. El ciclista balear, con siete años de experiencia en el ciclismo profesional, afrontará su octava campaña en activo vistiendo los colores del conjunto cafetero en el amplio calendario nacional e internacional que afrontará el equipo en esta próxima temporada.

Con combativas escapadas, solidez y experiencia allí donde ha competido y una destacada punta de velocidad en los metros finales, el fichaje de Xavi Cañellas pone de manifiesto el compromiso y la apuesta del Illes Balears - Arabay Pro Cycling Team por el deporte balear y por los mejores deportistas del archipiélago.

Nacido el 16 de marzo de 1997 en Palma, Xavi Cañellas, afincado en Puigpunyent durante gran parte de su vida, destacó en el campo sub-23 con prestigiosas victorias en citas como el Gran Premio Ciclista Macario o el GP Primavera - Amorebieta, lo que valió en 2019 el salto al profesionalismo de la mano de Caja Rural Seguros RGA.

En 2020, con el maillot del equipo español lograría su primera victoria como ciclista profesional, apuntándose la primera etapa de la Belgrade Bangaluka. A este gran resultado conviene añadir otros muchos como el tercer puesto en la Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika 2022, el segundo puesto en la Paris - Troyes 2022, dos segundos puestos en sendas etapas del GP Beiras e Serra da Estrela 2023 o un notable sexto puesto en la última y exigente jornada de O Gran Camiño 2025.

“Estoy muy ilusionado por unirme al Illes Balears - Arabay en 2026. Llevo años muy cerca del proyecto y siempre he querido formar parte de él, y ahora ha sido el momento perfecto para empezar aquí. Confío en que el año que viene podamos conseguir grandes logros y seguir dando pasos importantes para el futuro de este gran proyecto. Llego con ganas de conseguir buenos resultados, aportar mi experiencia y ayudar al equipo a crecer”, declaraba un ilusionado y motivado Xavi Cañellas.