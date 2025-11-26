El estadounidense Josh Roberts se une al Palmer Basket Mallorca Palma

El Palmer Basket Mallorca Palma sigue buscando refuerzos para intentar remontar el vuelo en Liga. Este miércoles, la entidad mallorquina ha anunciado la llegada del estadounidense Josh Roberts. Con 2,06 metros de altura, llega para reforzar el juego interior de los de Lucas Victoriano. De 26 años, aterriza en Palma tras jugar para el Merkezefendi de la liga turca, promediando este curso 2,7 puntos y 2,3 capturas.

La nueva incorporación del Palmer Basket militó en el Aris BC de la máxima categoría en Grecia la pasada temporada, cuajando un gran papel en las tres competiciones en las que participó.

En la liga helena, Roberts se marchó hasta los 5,9 puntos y 5,3 rebotes en más de 18 minutos de intervención por duelo. En las eliminatorias, el jugador no disminuyó su productividad, convirtiendo 5 puntos y adueñándose de 5,8 rebotes.

En la Copa, las medias de anotación de Josh Roberts crecieron hasta los 6,5 puntos. En la Eurocup aportó 6,3 puntos y 5,2 capturas en los seis partidos que jugó.

El norteamericano emprendió su aventura en el baloncesto en los St. John's Red Storm de la División I en la NCAA. El interior finalizó su etapa universitaria en las filas de los Manhattan Jaspers.

Desde allí dio el salto a los Cairns Taipans del campeonato australiano. En suelo oceánico, Roberts también defendió la elástica de los Hawke's Bay Hawks de Nueva Zelanda, su última experiencia antes de desembarcar en Europa.