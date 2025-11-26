Palma reconoce a Farah El Bousairi tras revalidar su título de campeona de España de boxeo

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha recibido este miércoles en el salón de plenos de Cort a la boxeadora Farah El Bousairi por la revalidación de su título de campeona de España en peso mosca.

El primer regidor de Cort ha estado acompañado por el primer teniente de alcalde y regidor de Esports, Javier Bonet. Al acto también han asistido su entrenador, David Quiñonero; su mánager, Néstor Domínguez, y el presidente de la Federación Balear de Boxeo, Youba Sissokho, que han querido acompañarla en este reconocimiento institucional a su esfuerzo, talento y trayectoria.

Farah El Bousairi obtuvo este nuevo triunfo en el campeonato de España celebrado este pasado sábado en el Polideportivo Germans Escalas. "Con este reconocimiento, el Ajuntament de Palma pone en valor la trayectoria de Farah El Bousairi y reafirma su apoyo a la consolidación y visibilidad del deporte femenino y de las disciplinas de contacto en nuestra ciudad", ha escrito el consistorio en su comunicado.