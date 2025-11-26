Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Boxeo

Palma reconoce a Farah El Bousairi tras revalidar su título de campeona de España de boxeo

El alcalde Jaime Llabrés recibe en Cort a la púgil mallorquina, que retuvo el título nacional en peso mosca al vencer el sábado a la andaluza Ana Acevedo en el Germans Escalas

Domínguez, Quiñonero, Martínez, El Bousairi, Bonet y Sissokho posan en Cort.

Domínguez, Quiñonero, Martínez, El Bousairi, Bonet y Sissokho posan en Cort. / Cort

Jaume A.

Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha recibido este miércoles en el salón de plenos de Cort a la boxeadora Farah El Bousairi por la revalidación de su título de campeona de España en peso mosca.

El primer regidor de Cort ha estado acompañado por el primer teniente de alcalde y regidor de Esports, Javier Bonet. Al acto también han asistido su entrenador, David Quiñonero; su mánager, Néstor Domínguez, y el presidente de la Federación Balear de Boxeo, Youba Sissokho, que han querido acompañarla en este reconocimiento institucional a su esfuerzo, talento y trayectoria.

Noticias relacionadas y más

Farah El Bousairi obtuvo este nuevo triunfo en el campeonato de España celebrado este pasado sábado en el Polideportivo Germans Escalas. "Con este reconocimiento, el Ajuntament de Palma pone en valor la trayectoria de Farah El Bousairi y reafirma su apoyo a la consolidación y visibilidad del deporte femenino y de las disciplinas de contacto en nuestra ciudad", ha escrito el consistorio en su comunicado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents