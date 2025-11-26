El Palma Futsal se medirá al Movistar Inter en la semifinal de la Supercopa de España

El Movistar Inter será el rival del Palma Futsal en la semifinal de la Supercopa de España. Así lo ha dictado el sorteo celebrado en la mañana de este miércoles en el hotel Aumabar de la Playa de Palma. Los mallorquines se medirán a los de Torrejón de Ardoz, los reyes de este torneo, con 14 trofeos en sus vitrinas, en el Palau d’Esports de Son Moix para así dar el pistoletazo de salida al centenario de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB).

Los de Antonio Vadillo buscarán el pase a su segunda final de esta competición. La primera la disputó en 2022 ante el Barcelona, que tumbó al cuadro balear en los penaltis. El encuentro se disputará el sábado 3 de enero a las 19:00 horas. Antes de este choque entre se disputará la otra semifinal, a las 16:30 horas. El Jimbee Cartagena, campeón de las dos últimas ediciones, y el Peñíscola serán quienes se jueguen el otro pase a la final del domingo 4 de enero, que se disputará también en Son Moix.

Tras el sorteo, Vadillo ha bromeado con el hecho de que vuelvan a enfrentarse al Movistar Inter: “Cualquier rival iba a ser muy complicado. Pero como no podía ser de otra manera, el sorteo nos depara un Palma-Inter. Creo que van ya 1.500 emparejamientos entre ambos equipos”, ha declarado entre risas.

El último precedente entre ambos es el partido de Liga en el que el equipo madrileño se impuso por 2-5. Esta vez, los palmesanos se encomendarán a la fuerza de Son Moix en los días grandes para lograr el pase a la final y estar así más cerca de su primer título nacional. “Nuestra afición siempre juega un papel muy importante cuando se juega una competición como esta. Ellos están en una situación similar a nosotros de que no están siendo muy regulares en este comienzo de Liga. El partido se va a decidir por detalles”, ha zanjado el entrenador del Palma Futsal.