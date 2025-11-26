El Chapecoense, 9 años después de la tragedia aérea, vuelve a primera división

El fútbol brasileño vivió una de sus noches más emotivas de los últimos tiempos con el ascenso del Chapecoense al Brasileirão. El Verdão do Oeste, símbolo de superación tras conseguir dejar atrás el trágico accidente aéreo que acabó prácticamente con toda la plantilla en 2016, vuelve a la máxima categoría tras descender en 2021, una historia que ha desatado una oleada de emoción en el país que volverá a tener en la élite del fútbol nacional al equipo de Chapecó.

Recuperaron la gloria tras vencer por la mínima 1-0 contra el Atlético Goianiense en un final de temporada de la Serie B agónico. El protagonista, Walter Clar, se convirtió en el héroe del club con una afición que inundó el terreno de juego para celebrar un ascenso que va más allá de lo deportivo. Y es que el logro es la culminación del esfuerzo colectivo, de un grupo de personas dispuestas a perseverar ante las adversidades que han conseguido devolver a la entidad al sitio donde se merece.

Un ejemplo de superación

La tragedia del Chapecoense empezó la noche del 28 de noviembre de 2016, cuando el avión que transportaba a jugadores, técnicos, directivos, tripulantes y periodistas se estrelló cerca de la ciudad colombiana de Medellín, donde iban a disputar la primera final internacional de su historia contra Atlético Nacional, en la Copa Sudamericana. En ese accidente murieron 71 de las 77 personas a bordo, una catástrofe que hundió al club en una espiral de dificultades económicas, judiciales y futbolísticas de la que parecían no poder recuperarse.

A pesar del oscuro presente, haciendo gala de una fe inquebrantable, el club perseveró y luchó hasta el final. Descendieron a Serie B en 2021, pero cuatro años después su vuelta al Brasileirão es una realidad. El ascenso es, además de un impulso anímico inigualable, una importante inyección económica para el club, que se podrá beneficiar de los ingresos mínimos televisivos y por patrocinios para garantizar la supervivencia de la entidad en un futuro. Desde donde sea que estén, aquellos héroes del 2016 miran con orgullo a sus sucesores y celebran que, nueve años después de la tragedia y tras cuatro años de su descenso, el Chapecoense es equipo del Brasileirão.