Zahía Pérez dice adiós a la temporada

La mallorqiuna Zahía Pérez se despide del rugby por esta temporada. La deportista calvianera, actual jugadora del Cisneros de Madrid, tendrá que pasar por quirófano. Una grave lesión de rodilla, con rotura completa del ligamento cruzado anterior y del menisco interno, frena su progresión deportiva y la obligará a pasar por 'boxes'.

Así lo ha comunicado la mallorquina a través de sus redes sociales: “Se vienen muchos meses fuera, de echar de menos el deporte que tan feliz me hace”. “Tiempo para pasar por 'boxes' y volver mejor que nunca”, afirma la apertura del Cisneros y de la selección española.

Con 33 internacionalidades, 3 Copas de Europa obtenidas con la selección y siendo titular en los tres partidos jugados por España en el pasado Mundial de Inglaterra, a sus 21 años está muy cerca de batir el número de encuentros disputados con el combinado nacional por una jugadora de las islas, récord que en estos momentos ostenta la mallorquina Merche Batidor, con 47 internacionalidades. Ahora tocará esperar para seguir sumando ‘caps’ con el quince de Las Leonas.