Xabi: "¿Apoyo del presidente? No es necesario. He hablado esta mañana con Florentino"

Xabi Alonso compareció, en el día de su 44 cumpleaños, en la sala de prensa en el estadio del Olympiacos, el Georgios Karaiskakis, donde este miércoles los griegos recibirán a las 21.00 horas al Real Madrid en la quinta jornada de la Champions. El tolosarra tiene problemas en defensa, donde cuenta con las bajas de Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Huijsen y Alaba. Lo que deja la lista para el choque en una exigua nómina de defensas formada por Trent, Asencio, Carreras, Fran García y Mendy.

El tolosarra arrancó apuntando que "necesitamos volver a saborear la victoria después de los últimos partidos. Queremos sumar más y después de los partidos de Liverpool y los dos empates en Liga queremos recuperar la victoria". Sobre su experiencia en el banquillo del Real Madrid, en el que cumple seis meses desde que fue presentado el 25 de mayo pasado, afirmó que "está siendo lo que esperaba, un trabajo muy exigente con momentos buenos y otros en los que tienes que generar una reacción. Pero estoy disfrutando todo el pack. Es un orgullo y un privilegio. Seguro que no soy el primero que tiene que convivir con estas situaciones y pienso en cómo lo llevarían Carlo o Mou. No estamos contentos con los últimos partidos, pero también vemos la situación en la que estamos en Liga y Champions y hacia dónde vamos. Lo junto todo y lo estoy disfrutando".

Los problemas de vestuario

Sobre la gestión del vestuario y especialmente de los egos comentó que "es tan importante como la idea futbolística, el trabajo táctico o el físico. Gestionar las diferentes personalidades y sacar lo mejor de cada uno. Es un trabajo que tiene diferentes curvas y hay que trazarlas bien y en el Real Madrid es fundamental". Además, comentó que haber jugado junto a futbolistas de mucha personalidad y carisma le ayuda: "He tenido que convivir con grandes personalidades en los vestuarios en los que he estado y son exigentes, tienen este tipo de personalidad que les ayuda a ser lo buenos que son. Es la suerte de estar en un equipo como el Real Madrid y mi trabajo es tenerles conectados". Xabi quiso dar el protagonismo a los futbolistas: "En todos los equipos lo más importante son los jugadores. Los entrenadores tenemos un papel importante por la toma de decisiones, pero la clave es la calidad de los jugadores, lo bien preparados que estén. Nosotros solo les acompañamos".

Sobre su situación en el club y los rumores que hablan de su distancia respecto a los jugadores o la posibilidad de que le puedan hacer la cama desde dentro, Alonso quiso centrarse en lo futbolístico: "Hay que tener mucho respeto por los jugadores. No voy a hablar de eso. Sé lo que son los vestuarios, lo que tienes que pasar y cómo tienes que convivir con el ruido externo. Son situaciones que no nos pueden hacer perder el foco. Los resultados no son los deseados, sabemos las consecuencias que tienen, pero que no nos saquen del camino que queremos. Sabemos el momento que es, la situación en la que estamos. Lo que a mí me preocupa es lo que pasa en Valdebebas y en el campo. Al resto no le presto demasiada atención. Esto va a seguir evolucionando, a nivel individual, personal, colectivo y futbolístico. A veces hay una línea recta, a veces una curva, como ahora. Mañana tenemos una oportunidad y ahí está el foco".

El apoyo de Florentino

También se le preguntó si ha recibido el apoyo explícito de Florentino Pérez con algún tipo de mensaje: "No es necesario. He hablado esta mañana con el presidente y también hablo con José Ángel. El día a día es lo que nos hace estar comunicados". El donostiarra cree que el equipo sigue en su proceso de cambio y ve cosas positivas: "Esto es un proceso. Todo cambio necesita un tiempo. Todo proceso no sucede inmediato y si miramos los últimos tres partidos hay cosas que no me han gustado y las hemos hablado. Pero si miramos atrás hemos hecho también cosas buenas. No hemos sido constantes en algunas fases del juego y por eso hemos tenido malos partidos. Pero ahora toca mañana". Y concluyó negando categóricamente que haya falta de comunicación con los jugadores: "Para nada. Lo que hablamos está muy claro, no cambia tanto de partido a partido. Luego es fútbol".

Carreras: "El ambiente del vestuario es bueno"

También habló ante los medios un Álvaro Carreras que podría jugar de central por las bajas en defensa. El lateral se ofreció "a jugar donde quiera el mister. Me adapto a lo que haga falta al equipo". El ferrolano también apuntó que "el ambiente es súper bueno, tenemos un grupo increíble. Hay muy buen rollo, tenemos plantilla joven, pero los veteranos tiran más cuando hay que ponerse serio". El zurdo sabe que "la Champions es una competición súper importante para el Madrid. Mañana el rival será muy duro, pero venimos a buscar los tres puntos aquí"-