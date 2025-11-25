El truco viral de un mallorquín para surfear en Mallorca sin olas
Ángel Candel, conocido por su trayectoria en el Wing Foil, desvela su secreto para practicar este deporte en una isla donde la mayor parte del año las condiciones no son las más óptimas
El creador de contenido mallorquín Ángel Candel ha vuelto a sorprender en redes sociales con un vídeo en el que revela su peculiar método para practicar surf en Mallorca, una isla donde la mayor parte del año el mar aparenta ser una piscina y las condiciones para este deporte son escasas.
Su truco, según él mismo explica, es simple: Cadel muestra cómo, a bordo de una zodiac, persigue a ferris y yates para surfear las olas que levantan sus motores al avanzar. El resultado ha despertado tanto admiración como incredulidad entre sus seguidores.
¿Quién es Ángel Candel?
La creatividad deportiva no es nueva en Ángel Candel. El joven ya es conocido por su trayectoria en el Wing Foil, modalidad en la que quedó primero en la clasificación general de las Wing Foil Spain Series, el campeonato estatal que concluyó en Tarifa en 2023. Su habilidad para sacarle partido a cualquier condición meteorológica también le llevó a atraer miles de miradas cuando hizo snowboard en el Puig Tomir aprovechando las intensas nevadas provocadas por la borrasca Juliette ese mismo año.
Ahora, su última ocurrencia vuelve a situarlo en el mapa digital. Lo cierto es que su fórmula para surfear en pleno Mediterráneo demuestra, una vez más, que la imaginación de los deportistas mallorquines no tiene límites.
