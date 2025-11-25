Rajada de José Tirado contra IB3 por no televisar el partido del Palma Futsal

“Evidentemente, siempre quieres ganar. Pero me voy orgulloso. No estoy feliz por el resultado, porque creo que hemos hecho un partido para ganar contra un grandísimo equipo”, señaló este martes José Tirado, presidente del Palma Futsal, tras el encuentro disputado en Hungría ante el Hit Kyiv.

“Esto son finales y ahora Son Moix tendrá que decidir el pase a cuartos”, agregó Tirado, que destacó que el partido “era una final”. “Nosotros éramos conscientes, todos éramos conscientes, creo que menos la televisión pública de Baleares”, apuntó el presidente del Palma, que fue in crescendo en sus críticas contra IB3 Televisió: “Para mí es la vergüenza más grande que yo, desde que llevo en el club, he visto… es la mayor falta de respeto que se le ha hecho al club”.

“Me he pasado toda la primera parte recibiendo mensajes sobre la vergüenza de no emitir el encuentro”

“Dar las gracias a IB3 Radio, que gracias al Palma están aquí, y los miles y miles de aficionados que, ya no mallorquines de las islas, han podido al menos escucharlo en la radio”, señaló, para continuar con sus críticas a la televisión autonómica: “Pero que la televisión haya decidido que el partido de hoy no tenía la importancia…”.

“Es algo, para mí, decepcionante. Que un tricampeón de Europa, un tricampeón del mundo, un club considerado el mejor del mundo, jugando en campo neutral y llenando el pabellón de húngaros solo para ver al Palma Futsal… Y nosotros, desde casa, en nuestra casa, no valoramos lo que tenemos. Pues, ¿qué podemos esperar? Si en nuestra propia casa no valoramos al Palma Futsal ni que estamos jugando unos octavos de final”, explicó.

“En Ucrania van a hacer todo lo posible por comprar los derechos, van a pagar lo que haga falta. Mira la diferencia”

“Evidentemente, muy decepcionado. Pedir disculpas a todos, no solo a los abonados, sino a los simpatizantes y aficionados. Han sido 1.700 mensajes preguntando por qué no se veía el partido. Creo que alguien de IB3 tiene que salir y explicar por qué se decidió no dar el partido”, señaló.

“No lo entiendo”

“No lo entiendo. Imagino que será por una decisión presupuestaria. Luego miras el portal de transparencia de IB3 y ves ciertos gastos de según qué eventos y equipos que superan los 400.000 o 500.000 euros. No sé el dinero del que se hablaba aquí, pero si sale a la luz lo que se pedía… esto es lo que ‘vale’ el mejor club del mundo. Tener al mejor club del mundo en Baleares, igual no vale la pena pagar 5.000, 6.000 u 8.000 euros por el partido. La televisión pública está para dar servicio a todos los mallorquines y baleares que pagan sus impuestos. Si IB3 considera que hoy no era trascendente emitir un partido que era una auténtica final, y donde ni siquiera podían viajar los aficionados, pues esto es lo que tenemos”, insistió Tirado.

“Soy el responsable del club y este club ha demostrado al mundo lo que es capaz de hacer dentro y fuera del campo. Lo mínimo que merece es respeto”

“Me voy con eso. Estoy triste desde que ha empezado el partido porque me he pasado toda la primera parte recibiendo mensajes sobre la vergüenza de no emitir el encuentro. Pero no me quiero callar. Soy el responsable del club y este club ha demostrado al mundo lo que es capaz de hacer dentro y fuera del campo. Lo mínimo que merece es respeto, y respeto es dar un partido de UEFA que hace tres años habríamos dado lo que fuera por jugar. Hoy disputábamos unos octavos de final donde nos hemos jugado la vida, ha sido un partidazo, y en IB3 entienden que no valía la pena”, se explayó Tirado.

La vuelta tampoco se verá en IB3

“Animar a la gente a que se vuelque el próximo viernes, que evidentemente es otra final, donde tampoco habrá retransmisión, porque para IB3 no son relevantes unos octavos de final de Champions. Así que animo a todo el mundo a venir al pabellón, porque necesitamos su ayuda frente a un equipo muy competitivo”, incidió. Añadió además que “en Ucrania van a hacer todo lo posible por comprar los derechos, porque hoy mismo han dejado claro que van a pagar lo que haga falta. Mira la diferencia. Eso es el respeto que tienen al Palma Futsal”.

“Muy disgustado, muy indignado, pero contento con mis jugadores porque han competido bien. Pero, como digo, uno de los días más tristes desde que estoy en la gestión. Hemos hecho todo lo posible y me gustaría que alguien de IB3 saliera públicamente a dar una explicación de por qué se decidió no emitir este partido. Me gustaría. Creo que es el mínimo respeto que merece el Palma Futsal, un club que tanto aporta a la sociedad mallorquina y que tanto ha hecho por el deporte balear”, finalizó José Tirado.