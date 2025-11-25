Baloncesto | Primera FEB
El Palmer Basket rescinde el contrato de Tray Hollowell
El club ya estudia opciones para cubrir la vacante del base-escolta de Kentucky
El Palmer Basket Mallorca ha anunciado la salida del estadounidense Tray Hollowell, que no continuará en el equipo de Primera FEB tras disputar siete encuentros de Liga y dos partidos de la Copa de España. El club agradeció al jugador «la dedicación mostrada durante su estancia en la entidad», deseándole éxito en sus próximos retos.
Hollowell, nacido el 16 de julio de 1998 en Hopkinsville (Kentucky), es un base-escolta de 1,91 metros. Formado en Wofford College —donde promedió 11,1 puntos en su año senior— y posteriormente en Morehead State, brilló como uno de los mejores tiradores del equipo con 89 triples anotados en la temporada 2021-2022.
Su trayectoria profesional en Europa comenzó en el ART Giants Düsseldorf de Alemania antes de firmar este verano por el Palmer Basket Mallorca, con la intención de aportar puntos y experiencia. Con su salida, el Palmer Basket dispone ahora de plazas extracomunitarias para incorporar nuevos jugadores en el mercado.
- La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve
- Los caravanistas de Son Hugo crean una asociación de vecinos: 'La dirección de la piscina quiere que nos vayamos de aquí
- Pisoteadas extensiones de plantas de la plaza España durante el multitudinario encendido de luces de Navidad
- El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases
- Pedro y Katty traspasan el bar La Última Parada: «Inventamos el bocadillo trifásico en Mallorca, nos ofrecemos a enseñar todo lo que sabemos»
- Denuncia la exhumación ilegal en una tumba en el cementerio de Génova
- El propietario de una villa turística ilegal de la red de Paco Garrido: “Yo no sé lo que hace ese señor, mi casa tiene licencia”
- El PSOE de Palma denuncia que el mercado navideño de sa Feixina 'es una falta de respeto a los vecinos y artesanos locales