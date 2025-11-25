El Palmer Basket rescinde el contrato de Tray Hollowell

El Palmer Basket Mallorca ha anunciado la salida del estadounidense Tray Hollowell, que no continuará en el equipo de Primera FEB tras disputar siete encuentros de Liga y dos partidos de la Copa de España. El club agradeció al jugador «la dedicación mostrada durante su estancia en la entidad», deseándole éxito en sus próximos retos.

Hollowell, nacido el 16 de julio de 1998 en Hopkinsville (Kentucky), es un base-escolta de 1,91 metros. Formado en Wofford College —donde promedió 11,1 puntos en su año senior— y posteriormente en Morehead State, brilló como uno de los mejores tiradores del equipo con 89 triples anotados en la temporada 2021-2022.

Su trayectoria profesional en Europa comenzó en el ART Giants Düsseldorf de Alemania antes de firmar este verano por el Palmer Basket Mallorca, con la intención de aportar puntos y experiencia. Con su salida, el Palmer Basket dispone ahora de plazas extracomunitarias para incorporar nuevos jugadores en el mercado.