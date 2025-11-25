Fútbol sala | Champions League
El Palma Futsal empata ante el Hit Kyiv y la eliminatoria se decidirá en Son Moix
El equipo de Antonio Vadillo, tricampeón continental, amplía a 28 los partidos sin perder en Europa
El Palma Futsal regresa a la isla con un 2-2 que deja la eliminatoria completamente abierta y convierte Son Moix en el gran juez de los octavos de final de la Champions League de fútbol sala. El empate en Hungría ante el Hit Kyiv no resolvió nada, pero sí confirma que el billete a la siguiente ronda se decidirá donde el tricampeón continental es más fuerte: en casa.
El conjunto de Vadillo golpeó primero gracias a Charuto, activo y oportuno en los metros finales, pero dos zarpazos del equipo ucraniano dieron la vuelta al marcador. Aun así, el Palma Futsal nunca le perdió el pulso al partido y encontró su premio en la segunda mitad, cuando Fabinho transformó desde los seis metros tras señalarse penalti en una jugada del pívot Alisson.
Los mallorquines incluso pudieron llevarse el triunfo en los instantes finales, pero la tarde inspirada del portero Sukhov impidió que regresaran a Palma con un nuevo éxito.
Con este empate, el Palma mantiene su racha de partidos sin perder (28 encuentros). Y, lo más importante, se aseguró que la eliminatoria se decidirá en Son Moix, un escenario donde el equipo crece y se hace fuerte con el apoyo de su afición. La cita será el viernes, 5 de noviembre.
Ficha técnica
2 - FC Hit Kyiv: Sukhov, Podiuk, Sheremeta, Pediash, Sahaidachnyi. También jugaron Kravets, Shvets, Pervieiev, Meinyk, Chyzhyk, Cherniavskyi, Smetanenko y Malynovskyi.
2 - Illes Balears Palma Futsal: Luan Muller, Rivillos, Ernesto, Fabinho, Lucas Machado. También jugaron David Peña, Lim, Charuto, Lucao, Deivao, Mateus, Maia, Alisson.
Goles: 0-1, m.6: Charuto. 1-1, m.10: Podiuk. 2-1, m.15: Cherniavskyi. 2-2, m.36: Fabinho, de penalti.
Árbitros: Jetic y Babic (Croacia).
T. Amarillas: a Cherniavskyi, Pediash y Machado.
