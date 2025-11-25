Miquel Plomer participa en el Campeonato de Baleares de tir de fona

El Club Ciclista Defensora Sollerense (C.C.D.S.) presentó el pasado 4 de noviembre de 2025 un recurso ante el Tribunal del Deporte de las Illes Balears tras la decisión unilateral —comunicada de forma verbal y por WhatsApp— de la directiva de la Federació Balear de Tir de Fona (FBTF) de impedir la participación del foner Miquel Plomer Guasp en el Campeonato Balear Individual de tir de fona, modalidad piedra, previsto para este domingo 23 de noviembre, en el que finalmente pudo participar.

El origen de la controversia se remonta al 4 de junio de 2025, cuando Plomer pasó del club UEM de Menorca al C.C.D.S. de Sóller (Mallorca). Antes del cambio, el deportista había competido en tiradas individuales tanto en Menorca como en Mallorca, pero la directiva federativa decidió que, de cara a la clasificación individual, solo se contabilizarían los puntos obtenidos en la liga menorquina.

Con fecha de 19 de noviembre, el Tribunal del Deporte de las Illes Balears ha dado completamente la razón al C.C.D.S. y a su tirador, mediante un extenso informe de ocho páginas, dejando sin efecto la decisión de la FBTF.

Extracto del acuerdo definitivo del Tribunal del Deporte de las Illes Balears

PRIMERO. Estimar el recurso presentado por el Club Ciclista Defensora Sollerense.

SEGUNDO. Anular la decisión de la Federació Balear de Tir de Fona que impedía la participación de Miquel Plomer Guasp en el Campeonato Balear Individual de Tiro de Fona del 23 de noviembre de 2025.

TERCERO. Reconocer el derecho del tirador a participar en dicha competición.

CUARTO. Ordenar a la Federació Balear de Tir de Fona adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su participación efectiva en la prueba, modalidad piedra.

QUINTO. Notificar la resolución a la federación para los efectos oportunos.