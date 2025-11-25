Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Mallorca 312 OK Mobility entrega su donación anual a Unicef

La organización entrega un cheque de 10.979 euros recaudados en la edición de 2025, manteniendo una colaboración que ha sumado 95.800 a lo largo de los años

Imagen del acto de los organizadores de la Mallorca 312 con representantes de Unicef

Imagen del acto de los organizadores de la Mallorca 312 con representantes de Unicef / Mallorca 312

Jaume A.

Palma

La Mallorca 312 OK Mobility ha hecho entrega hoy, en su oficina de Artà, de un cheque por valor de 10.979 € a UNICEF. Este importe corresponde a la recaudación solidaria obtenida gracias a las inscripciones y aportaciones voluntarias realizadas por los participantes durante la edición 2025.

La colaboración entre la Mallorca 312 OK Mobility y UNICEF se mantiene desde 2013, año en que comenzó una alianza solidaria que, edición tras edición, ha permitido apoyar distintos programas de protección y desarrollo infantil. Esta colaboración se articula mediante un modelo de donación transparente y sostenido, a través del cual una parte de la cuota de inscripción y las aportaciones voluntarias de los participantes se destinan íntegramente a UNICEF. La cifra total recaudada a lo largo de todos estos años asciende a 95.800 euros.

Según Claudio López, coordinador de UNICEF Comité Baleares: “Queremos agradecer la aportación realizada por 312 Bike & Tours y la solidaridad demostrada hacia la infancia durante estos años de compromiso. Esta colaboración nos ha permitido conseguir mejoras reales en la vida de los niños y niñas en mayor situación de vulnerabilidad”.

Durante el acto, el CEO de la Mallorca 312 OK Mobility, Xisco Lliteras, ha destacado: “Estamos muy agradecidos por todos estos años de colaboración con UNICEF y por la confianza de nuestros participantes. Ahora abrimos una nueva etapa con 312 Solidària, un proyecto propio que nos permitirá apoyar iniciativas sociales, deportivas y medioambientales y reforzar el impacto de la carrera en las Islas Baleares”.

Presentación de 312 Solidària

La organización ha presentado también 312 Solidària, la nueva convocatoria de ayudas destinada a impulsar proyectos que se desarrollarán en las Islas Baleares durante 2026.

312 Solidària nace con una dotación económica mínima garantizada de 15.000 €, que se repartirá entre tres categorías:

Social: inclusión, bienestar y apoyo comunitario.

Deportivo: fomento de la actividad física y el acceso al deporte.

Medioambiental: sostenibilidad y protección del entorno natural.

En los próximos días, la Mallorca 312 OK Mobility publicará en su web las bases completas de la convocatoria y se abrirá el plazo de presentación de proyectos, destinados a entidades, asociaciones o personas físicas con actividad en las Islas Baleares.

Con 312 Solidària, la organización refuerza su compromiso con la comunidad local y consolida la voluntad de que la Mallorca 312 OK Mobility tenga un impacto positivo durante todo el año, más allá de la jornada de carrera.

TEMAS
