La Mallorca 312 OK Mobility entrega su donación anual a Unicef

La Mallorca 312 OK Mobility ha hecho entrega hoy, en su oficina de Artà, de un cheque por valor de 10.979 € a UNICEF. Este importe corresponde a la recaudación solidaria obtenida gracias a las inscripciones y aportaciones voluntarias realizadas por los participantes durante la edición 2025.

La colaboración entre la Mallorca 312 OK Mobility y UNICEF se mantiene desde 2013, año en que comenzó una alianza solidaria que, edición tras edición, ha permitido apoyar distintos programas de protección y desarrollo infantil. Esta colaboración se articula mediante un modelo de donación transparente y sostenido, a través del cual una parte de la cuota de inscripción y las aportaciones voluntarias de los participantes se destinan íntegramente a UNICEF. La cifra total recaudada a lo largo de todos estos años asciende a 95.800 euros.

Según Claudio López, coordinador de UNICEF Comité Baleares: “Queremos agradecer la aportación realizada por 312 Bike & Tours y la solidaridad demostrada hacia la infancia durante estos años de compromiso. Esta colaboración nos ha permitido conseguir mejoras reales en la vida de los niños y niñas en mayor situación de vulnerabilidad”.

Durante el acto, el CEO de la Mallorca 312 OK Mobility, Xisco Lliteras, ha destacado: “Estamos muy agradecidos por todos estos años de colaboración con UNICEF y por la confianza de nuestros participantes. Ahora abrimos una nueva etapa con 312 Solidària, un proyecto propio que nos permitirá apoyar iniciativas sociales, deportivas y medioambientales y reforzar el impacto de la carrera en las Islas Baleares”.

Presentación de 312 Solidària

La organización ha presentado también 312 Solidària, la nueva convocatoria de ayudas destinada a impulsar proyectos que se desarrollarán en las Islas Baleares durante 2026.

312 Solidària nace con una dotación económica mínima garantizada de 15.000 €, que se repartirá entre tres categorías:

• Social: inclusión, bienestar y apoyo comunitario.

• Deportivo: fomento de la actividad física y el acceso al deporte.

• Medioambiental: sostenibilidad y protección del entorno natural.

En los próximos días, la Mallorca 312 OK Mobility publicará en su web las bases completas de la convocatoria y se abrirá el plazo de presentación de proyectos, destinados a entidades, asociaciones o personas físicas con actividad en las Islas Baleares.

Con 312 Solidària, la organización refuerza su compromiso con la comunidad local y consolida la voluntad de que la Mallorca 312 OK Mobility tenga un impacto positivo durante todo el año, más allá de la jornada de carrera.