Rally
Lorenzo Fluxá sueña con el podio en el Rally Dakar 2026
El mallorquín ha presentado esta mañana en la sede de Projecte Home Balears el equipo y el coche con el que competirá en la modalidad Classic de una de las pruebas más exigentes del mundo del motor
Lorenzo Fluxá estará presente, por cuarta ocasión, en el Rally Dakar, una de las pruebas más exigentes y mediáticas del mundo del motor. El piloto ha presentado este martes en la sede de Projecte Home Balears el equipo y el vehículo del LJS Racing Team que competirán en la modalidad Classic de la cuadragésimo octava edición de la prueba, fijada entre el 3 al 17 de enero de 2026, en Arabia Saudí, al igual que en la anterior.
Fluxá ha fijado el top-10 como objetivo, pero se muestra ambicioso para aspirar a cotas mayores. En la última edición, terminó junto con el copiloto catalán Xavi Ribas en el puesto 29 debido a un problema mecánico que tuvieron cuando marchaban quintos en la general. “Tengo la espinita clavada del año pasado. Queremos estar entre los diez primeros y, porque no, un podio”. El mallorquín, no obstante, contará para la prueba de este año con un nuevo copiloto: Sergi Fernández.
Otra de las novedades es la incorporación del coche que hará funciones de mochilero, el Mitsubishi Montero de 2001. Luis Antonio Gil será el piloto y el manacorí Mateu Riera, el copiloto que asistirán al Toyota Land Cruiser KZJ95 de 1998 de Lorenzo Fluxá y Sergi Fernández. Bernat Casals, director, y los mecánicos Miguel Verger, Miguel Ángel Luque y Toni Sastre completan la formación del LJS Racing Team que luchará en Arabia Saudí el próximo mes de enero por colarse entre los diez primeros del Dakar 2026.
