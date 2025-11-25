Lorenzo Fluxá: "Afrontamos el Dakar con mucha ilusión, tengo la espinita clavada del año pasado"

El Rally Dakar 2026 contará con doble presencia mallorquina. A la ya conocida de Lorenzo Fluxá, que participará por cuarta vez en la modalidad Classic de una de las pruebas más duras del mundo del motor, se suma la de Mateu Riera. El joven manacorí competirá en el equipo de Fluxá, el LJS Racing Team, haciendo de copiloto junto a Luis Antonio Gil en el vehículo que asistirá al Toyota Land Cruiser KZJ95 de 1998.

Fluxá ha declarado esta mañana en la presentación del equipo y el coche que llega al Dakar “con mucha ilusión y muchas ganas” pese a que todavía “no están al 100 %”. En la pasada edición terminó en el puesto 29 debido a un problema mecánico después de haber marchado quinto en la general. El objetivo que se fija para esta es el top-10, aunque sueña con metas más altas: "Tengo la espinita clavada del año pasado. Queremos estar entre los diez primeros y, porque no, un podio". El piloto mallorquín ha asegurado también estar “muy contento” con la incorporación del segundo coche que hará funciones de mochilero, el Mitsubishi Montero de 2001.

Este año, otra de las novedades es su copiloto. Tras haber participado junto al catalán Xavi Ribas en anteriores ediciones, en esta lo hará con Sergi Fernández, que cuenta con una gran experiencia en el desierto y raids. “Está muy cualificado, creo que hacemos un buen equipo y nos complementamos bien”, ha comentado sobre su compañero.

Sin embargo, ambos ya realizaron juntos algunas pruebas en el Tunisie Challenge hace dos semanas y las sensaciones no fueron las mejores. “Tuvimos muchos problemas, lo que hizo que a última hora hayamos decidido cambiar de coche. Agradezco a todo el equipo porque han trabajado horas y horas en arreglarlo para poder pasar las verificaciones del jueves”, ha expresado.

También existió la posibilidad de que compitiera con su hija Lluna Fluxá, pero finalmente no se ha terminado dando porque la joven “está estudiando fuera y es una etapa muy importante para ella”. Sin embargo, ha confirmado que “la finalidad es esa”, ya que “sería algo muy especial” para él.

A la presentación del LJS Racing Team para este Dakar 2026 también ha asistido el mallorquín Toni Manresa, que participó en cinco ediciones de esta competición. Con la de este año, Fluxá se quedará a tan solo una de igualarlo. “Somos amigos, le agradezco mucho que haya venido. Él también hizo unos Dakars muy difíciles cruzando África en momentos muy complicados. Le tengo una admiración total”.

Mateu Riera, por su parte, competirá en su primer Dakar. “Solo puedo agradecer al equipo que haya confiado en mí”. La oportunidad le ha llegado a través del mecánico Miguel Verger, que fue quien propuso el nombre del joven manacorí: “Tan solo le puedo dar las gracias porque haya dado mi nombre de primeras”.