Fútbol
De la Fuente pide disculpas por no saludar al árbitro asistente del España-Turquía
“Me arrepiento, porque ni soy así ni tendría que haberlo hecho”, asegura el seleccionador en una entrevista a Fibwi Radio
El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ha pedido públicamente disculpas por no saludar al árbitro asistente del España-Turquía del pasado martes al final del choque.
El entrenador, en una entrevista concedida al programa La Zona 10 de la cadena mallorquina Fibwi Radio, asegura que se arrepiente porque “hay que dar una imagen y estar a la altura de las circunstancias”.
“Habíamos tenido diferentes puntos de tensión durante el partido y, al final, sentí que no se había portado bien conmigo, y quise demostrar mi desagrado hacia esa actitud y le negué el saludo. Me arrepiento, porque ni soy así ni tendría que haberlo hecho; tendría que haberlo hablado después. Estás a muchas pulsaciones, con el corazón muy caliente, y me surgió esa expresión. Pido disculpas públicamente porque el primer avergonzado soy yo”, ha explicado.
“Lo más importante es mantener la estabilidad, el ejemplo del que muchas personas se fijan en mí. El otro día, en el último partido, tuve un gesto con el que no me siento nada cómodo, para nada orgulloso, y quiero pedir disculpas públicamente, cuando un asistente vino a darme la mano y se la negué”, ha añadido.
