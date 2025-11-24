Tom Houzet y Leonor Font ganan el primer cross de la temporada

Tom Houzet (Es Raiguer) y Leonor Font (Atlètic Mallorca) fueron los vencedores del Cross Emilio de la Cámara, celebrado ayer en el Parc Nova Cabana de Marratxí.

En categoría masculina, Thomas Houzet, con un tiempo de 29:01, se impuso a Miquel Àngel Fidalgo (29:15), mientras que Pere Castell completó el podio con 29:55.

En mujeres, Leonor Font ganó con autoridad, firmando 33:42, por delante de la andritxola Gabriela Alemany (34:22). Andrea Emery fue tercera con 36:50.

Otras categorías

En sub-20, la carrera masculina se resolvió al límite entre Daniel Oliver (Palma), ganador, y Joan Barceló (S’Hostal Montuïri), segundo. En féminas, la vencedora fue Jimena Pons (CECOME Menorca).

En sub-18, triunfo para Toni Autonell (Pegasus), seguido de Víctor Vizcaíno (S’Hostal Montuïri). En la prueba femenina, Carlota Peña (Sporting Calvià) logró la victoria, con su compañera Maia Sofia Shepherd como segunda clasificada.

En sub-16, Francesc Peña y Martí Ceballos llegaron juntos, resolviendo el triunfo por milésimas para Peña (ambos con 13:26). En categoría femenina, victoria de Claudia Fernández (Sisu), con Patricia Olivera (Diana) en segundo lugar.

En sub-14, los vencedores fueron Elio Chatelain y Valentina García.