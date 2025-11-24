Pilotades: Reivindicación, deporte y comunidad en el IV Torneo por la Igualdad

El IV Torneo por la Igualdad Ciutat de Palma ConectaBalear volvió a llenar ayer Son Moix de deporte, reivindicación y comunidad. Organizado por la Asociación Deporte para la Igualdad y la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal, el evento se consolida un año más como una de las citas con mayor impacto social del calendario balear. Uno de los momentos más emotivos llegó con el saque de honor a cargo de India Barrón, hija del capitán del Illes Balears Palma Futsal, Carlos Barrón, que esta temporada ha iniciado su andadura en el fútbol. A lo largo del día, el torneo mantuvo su vertiente solidaria y todo lo recaudado se destinará íntegramente a la Asociación Tardor, reforzando el compromiso de la organización con quienes más lo necesitan.

El Constància premia a Bel, Palou, Arrom y Guirado

El CE Constància celebró este fin de semana su tradicional almuerzo anual de ex jugadores, socios y simpatizantes, un encuentro que reunió a más de 80 asistentes en un ambiente cargado de sentimiento constancier. El club de Inca este año ha homenajeado a Andreu Arrom Horrach, ex jugador que formó parte del equipo que consiguió el histórico ascenso a Segunda División en 1962; Bernadí Palou, que a lo largo de su vida ha ejercido diversas funciones en la entidad: jugador, entrenador y delegado; Jordi Guirado, presidente del club entre 2001 y 2011; e Isabel Gual, Bel Rabassona, socia emblemática del club.

El Mallorca juvenil se lleva el derbi

El Mallorca juvenil se impuso claramente en el derbi en Honor al San Francisco por un claro 1-5 en un duelo. Marcaron 0-1, min. 3, Dani Ramos; 0-2, min. 19, Alvaro González en propia puerta; 0-3, min. 43, Anastasios; 1-3, min. 50, Xayron Gil; 1-4, min. 57, Anastasios; 1-5, min. 72, Yerga.

Alineaciones en el derbi Juvenil

El San Francisco alineó a Carles, Abel Verd, Oriol (Fernández), Spencer García, Alvaro González, Guzmán (Ferrán Riera), Xayron (Jordi León), Ferran, Lluís Quirós (Gerard Rojals), Horrach y Dani Molina (Alex Franco). Y el Mallorca a Adri Torres, Alejandro Carvajal, Luís Orejuela (Hugo Fresneda), Iago Méndez, Mykola Kira, Alejandro Yerga, Diallo (Andrei Crisan), Biel Serra, Anastasios (Hurtado), Hugo Garvi (Torres) y Dani Ramos (Pablo Arbós).

Valentino salva un punto para el Constància juvenil

El Constància juvenil, que sigue sin ganar en la presente campaña, salvó un punto ante el Racing Zaragoza al empatar Valentino de penalti en el tramo final. Los de Inca alinearon a Bover, Andreu, Valentino, Gabri (Mairata), Dimitrov (Brad), Gárdenas (Coll), Cortés (Crespí), Arbós, Pau Lluís, Lamin (Mascaró) y Raúl.

El Balears femenino suma un punto en Huesca

El Balears femenino sumó un punto en su visita al Huesca y sigue negado con el triunfo. Las blanquiazules jugaron con Sandrá, Valca, Raquel, Abigail, Nerea, Neus Perelló, Cora Coll, Fátima, Úrsula (Lluïsa), Sofía Rojas (Laura Rosselló) y Marta (Lilia Solano).

Jornada mala en Honor Juvenil de fútbol sala

En el Grupo 3, el Palma Futsal y el Industrias Santa Coloma firmaron tablas (4-4), tras desperdiciar los locales una ventaja de 3-1. El mallorquín Lluís Oliver, enrolado en el equipo catalán que se dejó sus dos primeros puntos del curso, marcó el 3-3 El Viva Sports cayó por 2-8 ante el Manresa pese a llegar al descanso con empate a dos, mientras que el Barça se impuso con claridad al Fisiomedia Manacor (7-0). En el Grupo 1, el Noia encajó su primera derrota de la temporada al caer 4-5 ante el Trepalio León Sala. El mallorquín Iván León, lesionado con un esguince de rodilla, no pudo alinearse con el conjunto gallego, informa Joan Carles Gibert.