Atletismo
Los nuevos campeones sub-12 de Mallorca brillan en Manacor
Gran jornada con marcas destacadas y reparto de títulos en la Torre dels Enagistes
Las pistas de la Torre dels Enagistes de Manacor fueron el escenario de la final del Campeonato de Mallorca sub-12 de atletismo, con pruebas muy competidas en las que atletas neófitos de los principales clubes mallorquines se repartieron los títulos.
En velocidad, los 60 metros lisos coronaron a Iván Shardey (ADA Calvià) con 9.01 y a María Juan (Sporting Calvià) con 9.48. En los 60 metros vallas, la victoria fue para Nicolás Robles (MultiCalvià Sports) con 10.40 y Carla Reus (AZ Sports Binissalem) con 10.27.
En medio fondo, Nicolás Sastre (Speed) se impuso en los 500 metros con 1:38.20 y Chloé Raigal (Pegasus) venció con 1:34.07. En los 1.000 metros lisos, los ganadores fueron Elio Chatelain (Campos) y Marta Méndez (Siurell), esta última con un tiempo de 3:30.65.
En saltos, los campeones de altura fueron Josep Pellicer (AZ Sports Binissalem) con 1.25 y Judit Sabater (Sporting Calvià) con 1.15. En longitud, destacaron Joan Pellicer (AZ Sports Binissalem) con 4,40 y Laura Barbe (Pegasus) con 3,90, ambas mejor marca personal.
En lanzamiento de pelota, el triunfo fue para Nicolás Vera (Siurell-Sa Sini) con 36 metros —misma distancia que el segundo clasificado, Pau Chaves (AZ Sports Binissalem)— y en categoría femenina para Alicia Treso (S’Arenal Llucmajor) con 24 metros. En peso, dominaron Nicolás Vera (Siurell) con 7.75 y Paula García-Sotoca (Claudia Troppa) con 5.25.
Finalmente, en los 2.000 metros, los nuevos campeones fueron Zeno Valzan (Joan Capó) con 12:37.90 y Paula Jiménez (Es Raiguer) con 11:33.50.
La jornada concluyó con los relevos 4x60, donde el club Pegasus se llevó la victoria tanto en categoría masculina (36.39) como femenina (37.03).
