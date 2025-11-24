Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los nuevos campeones sub-12 de Mallorca brillan en Manacor

Gran jornada con marcas destacadas y reparto de títulos en la Torre dels Enagistes

Los jóvenes atletas del AZ Binissalem

Ponç Bover

Palma

Las pistas de la Torre dels Enagistes de Manacor fueron el escenario de la final del Campeonato de Mallorca sub-12 de atletismo, con pruebas muy competidas en las que atletas neófitos de los principales clubes mallorquines se repartieron los títulos.

En velocidad, los 60 metros lisos coronaron a Iván Shardey (ADA Calvià) con 9.01 y a María Juan (Sporting Calvià) con 9.48. En los 60 metros vallas, la victoria fue para Nicolás Robles (MultiCalvià Sports) con 10.40 y Carla Reus (AZ Sports Binissalem) con 10.27.

Uno de los podios femeninos en el Campeonato de Mallorca sub-12

En medio fondo, Nicolás Sastre (Speed) se impuso en los 500 metros con 1:38.20 y Chloé Raigal (Pegasus) venció con 1:34.07. En los 1.000 metros lisos, los ganadores fueron Elio Chatelain (Campos) y Marta Méndez (Siurell), esta última con un tiempo de 3:30.65.

En saltos, los campeones de altura fueron Josep Pellicer (AZ Sports Binissalem) con 1.25 y Judit Sabater (Sporting Calvià) con 1.15. En longitud, destacaron Joan Pellicer (AZ Sports Binissalem) con 4,40 y Laura Barbe (Pegasus) con 3,90, ambas mejor marca personal.

Entrega de trofeos de una de las pruebas en categoría masculina del Campeonato de Mallorca sub-12

En lanzamiento de pelota, el triunfo fue para Nicolás Vera (Siurell-Sa Sini) con 36 metros —misma distancia que el segundo clasificado, Pau Chaves (AZ Sports Binissalem)— y en categoría femenina para Alicia Treso (S’Arenal Llucmajor) con 24 metros. En peso, dominaron Nicolás Vera (Siurell) con 7.75 y Paula García-Sotoca (Claudia Troppa) con 5.25.

Finalmente, en los 2.000 metros, los nuevos campeones fueron Zeno Valzan (Joan Capó) con 12:37.90 y Paula Jiménez (Es Raiguer) con 11:33.50.

La jornada concluyó con los relevos 4x60, donde el club Pegasus se llevó la victoria tanto en categoría masculina (36.39) como femenina (37.03).

