Rugby
Nico Godspink gana el Campeonato de Europa sub-18
El mallorquín, formado en El Toro, logra con España el primer título en la categoría tras ganar en la final a Georgia
El rugby balear tiene motivos para sonreír. El nombre propio es Nico Goldspink Borel (Palma, 2007). El mallorquín ha sido pieza clave en el Europeo U18, donde jugó prácticamente todos los minutos con la selección española. La recompensa llegó en la final disputada en Praga (República Checa), donde España derrotó a Georgia por 11-16, remontando un partido que al descanso dominaban los Lelos por 5-3. Con este triunfo, Los Leones lograron el primer título europeo de su historia en categoría sub-18, un hito en el que Nico participó de forma destacada.
Goldspink de ascendencia inglesa por parte de padre, se formó en el balón ovalado en El Toro Rugby Club, donde empezó a los cinco años en la Escoleta del club. Su facilidad en el placaje y su versatilidad —capaz de jugar en cualquiera de las tres posiciones de tercera línea— llamaron pronto la atención de la Federación Balear a través del Centro de Tecnificación. Más tarde, la Federación Española comenzó a seguir de cerca su evolución mediante su programa de seguimiento.
Su llegada al Complutense Cisneros, con el que disputa la liga sub-23, y la confianza de su seleccionador, Javier Garrido, hicieron el resto. Ahora, ya es campeón de Europa U18, con una progresión que podría proyectarlo en poco tiempo hacia el primer equipo.
«Un orgullo formar parte de este equipo»
En declaraciones a Diario de Mallorca, Nico se mostró «muy orgulloso de formar parte de un equipo como este: campeones de Europa, haciendo historia y representando a España. No siempre se puede decir esto». También reconoció la extrema dificultad de superar a Georgia: «Obviamente, fue muy complicado. Sabíamos que no nos lo iban a poner fácil, ya que llevaban los últimos seis años ganando el Europeo». Para él, la clave estuvo en «jugar desde el minuto uno como lo hemos venido haciendo en los dos últimos partidos. Fue un encuentro muy duro, pero al final conseguimos vencerlos». Por último, añadió que «al venir de Baleares, donde el rugby no es como en Madrid o Cataluña, me enorgullece haber formado parte de este equipo aportando mis marcas».
Aaron Rus se queda a las puertas
Pese a ser convocado en las dos últimas ventanas frente a Inglaterra y Fiyi, Aaron Rus no entró finalmente en el roster del partido, por lo que su debut con la absoluta deberá esperar. En cualquier caso, el jugador formado en las categorías inferiores del RC Ponent ya ha entrado en la órbita de los futuribles para el seleccionador, Pablo Bouza, especialmente con el Mundial 2027 a solo dos años vista.
