Nico Godspink gana el Campeonato de Europa sub-18

El rugby balear tiene motivos para sonreír. El nombre propio es Nico Goldspink Borel (Palma, 2007). El mallorquín ha sido pieza clave en el Europeo U18, donde jugó prácticamente todos los minutos con la selección española. La recompensa llegó en la final disputada en Praga (República Checa), donde España derrotó a Georgia por 11-16, remontando un partido que al descanso dominaban los Lelos por 5-3. Con este triunfo, Los Leones lograron el primer título europeo de su historia en categoría sub-18, un hito en el que Nico participó de forma destacada.

Goldspink de ascendencia inglesa por parte de padre, se formó en el balón ovalado en El Toro Rugby Club, donde empezó a los cinco años en la Escoleta del club. Su facilidad en el placaje y su versatilidad —capaz de jugar en cualquiera de las tres posiciones de tercera línea— llamaron pronto la atención de la Federación Balear a través del Centro de Tecnificación. Más tarde, la Federación Española comenzó a seguir de cerca su evolución mediante su programa de seguimiento.

Su llegada al Complutense Cisneros, con el que disputa la liga sub-23, y la confianza de su seleccionador, Javier Garrido, hicieron el resto. Ahora, ya es campeón de Europa U18, con una progresión que podría proyectarlo en poco tiempo hacia el primer equipo.

Nico Goldspink posa con su oro y la camiseta del El Toro RC / T.T.

«Un orgullo formar parte de este equipo»

En declaraciones a Diario de Mallorca, Nico se mostró «muy orgulloso de formar parte de un equipo como este: campeones de Europa, haciendo historia y representando a España. No siempre se puede decir esto». También reconoció la extrema dificultad de superar a Georgia: «Obviamente, fue muy complicado. Sabíamos que no nos lo iban a poner fácil, ya que llevaban los últimos seis años ganando el Europeo». Para él, la clave estuvo en «jugar desde el minuto uno como lo hemos venido haciendo en los dos últimos partidos. Fue un encuentro muy duro, pero al final conseguimos vencerlos». Por último, añadió que «al venir de Baleares, donde el rugby no es como en Madrid o Cataluña, me enorgullece haber formado parte de este equipo aportando mis marcas».