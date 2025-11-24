Marta Llompart se estrena en la Liga Endesa con 17 años

La joven Marta Llompart, una de las promesas del baloncesto mallorquín y nacional, debutó en la Liga Femenina Endesa, máxima categoría del baloncesto femenino español, en el triunfo del Valencia Basket frente al Innova-TSN Leganés (89-59).

Llompart, nacida en 2008 y formada en clubes como el CB Consell y el CB Andratx, entró en pista en la segunda parte del encuentro y firmó un punto, un rebote y una falta personal en aproximadamente cinco minutos de juego.

Juega habitualmente en el filial

La base mallorquina, que es hija del exjugador Miquel Llompart, pertenece a la estructura de formación del Valencia Basket, una de las canteras más potentes del país, y compagina su presencia en el primer equipo con su participación en La Cordà de Paterna, conjunto vinculado que compite en la Liga Femenina Challenge. En esta categoría es uno de los referentes de su equipo, con el que ya se ha medido al Azulmarino Basket Mallorca esta temporada.

A sus 17 años recién cumplidos, Marta Llompart es una habitual en las convocatorias de las selecciones españolas de formación ysu presencia en la élite supone un nuevo ejemplo del trabajo que se realiza en las islas y su irrupción en una elite en la que en los últimos años han destacado, por ejemplo, Alba Torrens, Nogaye Lo, Noa Morro, Helena Pueyo o Juana Camilión.