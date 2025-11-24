Mallorca se suma a las movilizaciones para exigir la regulación de las profesiones del deporte

Mallorca se ha unido este lunes a las movilizaciones convocadas en todo el país para exigir al Gobierno de España el despliegue inmediato de la Ley 39/2022 del Deporte y una regulación clara de las profesiones del sector deportivo. A la sentada simultánea celebrada en todas las facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se ha sumado todo el alumnado de CAFyD del CESAG.

En respuesta a la iniciativa estatal impulsada por ANECAFYDE, los estudiantes se han movilizado para reclamar una normativa que “reconozca y proteja el trabajo de las y los profesionales del CCAFD, ordene el ejercicio de las profesiones del deporte, garantice la coordinación y complementariedad con el resto de disciplinas implicadas y contribuya a construir una sociedad más activa, más saludable y más justa”, según expresaron en un comunicado.

Los alumnos del CESAG, en el patio durante la protesta / CESAG

“Porque la salud, la educación y la actividad física necesitan profesionales preparados y con un marco legal claro. Hoy nos sentamos para poder levantarnos más fuertes mañana”, señalaron los representantes del alumnado.

El COLEF Illes Balears apoya la movilización

El COLEF Illes Balears (Col·legi Oficial de Llicenciats/des en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport) fue una de las entidades que manifestó su firme apoyo al movimiento, destacando la urgencia de ordenar el sector deportivo.

“Actualmente, miles de estudiantes y profesionales titulados se encuentran en una situación de inseguridad profesional, con competencias difusas y una falta de ordenación que afecta a la calidad de los servicios deportivos y a la protección de la ciudadanía”, explican desde el COLEF IB.

Los representantes de los alumnos del CESAG, leyendo el comunicado de la protesta / CESAG

“Aunque algunas comunidades autónomas han avanzado en regulaciones propias, la ausencia de un marco estatal homogéneo genera desigualdades y crea confusión entre usuarios, entidades, administraciones y el propio sector”, añaden.

Desde las Illes Balears, el COLEF IB subraya que la regulación es “imprescindible para garantizar que la actividad física y el deporte, ámbitos clave para la salud pública, estén dirigidos por profesionales cualificados con titulación universitaria”. Asimismo, recuerda que la Ley balear 7/2023 avanzó en esta dirección, pero que el Estado sigue sin cumplir el calendario previsto.

Por ello, el COLEF IB hace un “llamamiento al Ministerio de Educación y al Consejo Superior de Deportes para que activen sin más demora el desarrollo reglamentario y reconozcan formalmente las profesiones del deporte”, tal como reclaman universidades, colegios profesionales y organizaciones estudiantiles.