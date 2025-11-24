Fútbol | Base
Incidentes al término del Pla Na Tesa-Sporting Ciutat de Palma de juveniles
Jugadores y técnicos de ambos equipos se encararon al acabar el partido de la Liga Nacional
El fútbol balear volvió a registrar incidentes este fin de semana. En esta ocasión la situación no fue a mayores, pero en los hechos se vieron implicados jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos. Ocurrió en el partido Pla de Na Tesa–Sporting Ciutat de Palma de la Liga Nacional juvenil, disputado en el campo de Can Gaspar y que terminó con empate (1-1).
Nada más concluir el encuentro, según informó la Cadena Cope en sus redes sociales, varios jugadores se encararon en la zona de banquillos, recibiendo un futbolista local un empujón. Desde el banquillo del Pla de Na Tesa saltaron varios integrantes del cuerpo técnico para recriminar la acción, lo que provocó que se intensificaran los encontronazos camino de los vestuarios, cuando la situación parecía ya controlada tras unos segundos.
Tal como se aprecia en las imágenes de EivoTV, se produjo cierto revuelo y alguno de los implicados tuvo que ser sujetado para evitar que el incidente fuera a más. En el acta del partido —que se puede consultar en la web de la FFIB— no se hace constar lo ocurrido, más allá de la expulsión de un jugador visitante una vez terminado el encuentro.
