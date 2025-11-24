Duras derrotas para El Toro y el Palma Rugby Unión

Jornada aciaga para el rugby balear tras las derrotas de El Toro y Palma frente a Poble Nou y BUC, respectivamente, en partidos correspondiente a la sexta jornada en la División de Honor B.

Por un lado, los calvianers, tras una primera parte igualada que acabó con 10 a 15 en contra, se desplomaron tras el intermedio ante el mayor potencial físico de los catalanes, con un parcial de 7 a 16. El marcador final, 17-31, aleja a los de Gaston Battaglia de mirar hacia arriba.

Más dolorosa fue la derrota sufrida por el Palma Rugby Unión en la Foixarda. En un partido para olvidar, los de Germán Bustos nunca se encontraron cómodos sobre la cancha. Al descanso, el parcial encajado (38 a 0) dejaba el partido visto para sentencia, con un clarificador 66 a 7 final.