Vadillo, sobre el Hit Kyiv: «Jugamos contra un rival muy duro»

El Illes Balears Palma Futsal y Antonio Vadillo ya piensan en los octavos de final de la Champions. Los mallorquines se enfrentan al Hit Kyiv en una eliminatoria a doble partido. Los verde pistacho ya conocen a los ucranios ya que se midieron hace dos temporadas en Son Moix en la Elite Round.

«Sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival muy duro. Es un equipo muy disciplinado tácticamente, muy correcto, fuerte en los duelos individuales y con un portero especialmente destacado», aseguró Vadillo en rueda de prensa.

El Palma Futsal viaja hoy a la localidad húngara de Berettyóújfalu para aclimatarse cuanto antes: «Llegamos con tiempo suficiente para estar el lunes allí, descansar, conocer la instalación, adaptarnos al contexto y al entorno, y el martes por la tarde llegar en las mejores condiciones posibles. Hay que ver si el parqué es rápido, si agarra más… todo eso influirá en el juego».

Vadillo identificó las dos claves del choque: «Tenemos que estar muy concentrados en sus ataques directos, sobre todo el saque del portero y las puestas en juego rápidas. Ahí tendremos que trabajar muy bien las segundas jugadas. La otra parte es la paciencia. Es un equipo que se desarma muy poco y es difícil desorganizar su defensa. Nosotros somos un conjunto muy vertical, pero quizá tendremos que tener un poco más de pausa para desarmarlos».