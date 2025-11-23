Tolo Fiol y Leonor Font vencen en la 'II Cursa Policía Local de Alcúdia'

Tolo Fiol (Can Calco Hotels) y Leonor Font (Atlètic Mallorca) marcaron el ritmo de la II Cursa Policía Local de Alcúdia, disputada el pasado sábado con 287 corredores clasificados.

En la prueba masculina, Fiol firmó un tiempo de 24:54 tras recorrer los 7.200 metros establecidos. Guillermo Caldés (Salt Club Muntanya) fue segundo con 25:20, mientras que Àlex Gallardo (C.A. Son Servera) completó el podio con 26:12.

En categoría femenina, la victoria fue para Leonor Font, que paró el crono en 27:22. Carme Cladera (Diaita) fue segunda con 29:38, y Gemma Clar (Sporting Calvià) completó el cajón con 29:56.7.