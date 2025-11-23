El suizo Jupiter se mantiene firme al frente de las IX Puerto Portals Dragon Winter Series

El Jupiter, de Ben Kolf, encabeza la clasificación provisional de las IX Puerto Portals Dragon Winter Series tras la disputa de las cinco primeras pruebas del programa. La embarcación suiza suma 9 puntos y ya puede aplicar el primer descarte de la serie, correspondiente en su caso a una séptima posición obtenida en la jornada del sábado. La tripulación de Kolf cerró el día de hoy con un cuarto y un segundo en las dos mangas celebradas, resultados que le permiten conservar una ventaja mínima sobre su perseguidor más cercano.

El Easy, de Michael Zankel, ocupa la segunda posición con 13 puntos. El equipo suizo firmó un tercero y un cuarto en las pruebas de este domingo, una regularidad que lo mantiene a cuatro puntos del líder. Por su parte, el Khalessi, de Nicola Friesen, se sitúa tercero con 20 puntos. Un decimoquinto en la última regata del día le impidió descartarse su peor resultado previo, el duodécimo de la tercera prueba.

El mejor barco del día fue el Gingko Racing, de Jan Ekert, que se adjudicó las dos mangas disputadas y asciende hasta la cuarta posición en la clasificación global tras una jornada sin fallos.

La segunda jornada válida de las Winter Series se desarrolló, desde las 11.00 horas, con viento del suroeste (250 grados) con una intensidad estable entre 13 y 15 nudos. Las condiciones permitieron completar dos pruebas que sirvieron para cerrar la primera ronda de la competición. El viernes no se pudo navegar debido al exceso de viento, por lo que las cinco mangas puntuables se han distribuido entre el sábado y el domingo.

Un total de 30 embarcaciones participan de momento en esta edición, que se articula en tres rondas con un máximo de 18 regatas. Las siguientes convocatorias están programadas para los días 12 al 14 de diciembre y 23 al 25 de enero. Todas las pruebas se disputan con el formato barlovento-sotavento en la Bahía de Palma y con la posibilidad de introducir un segundo descarte a partir de la duodécima manga.

La organización otorgará premios a los tres primeros clasificados de la categoría general y al mejor equipo Corinthian, que agrupa a las tripulaciones no profesionales.

La alta presencia de equipos internacionales esta temporada está vinculada a la preparación de la Dragon Gold Cup de 2026, que se celebrará en Puerto Portals el próximo mes de marzo. Esta cita, de coeficiente 0 —equivalente a un campeonato de Europa o del mundo—, prevé reunir a unos 80 barcos en la línea de salida y constituye uno de los principales objetivos de la flota que compite este invierno en Mallorca.