Said Mechaal es quinto y segundo español en el Cross de Atapuerca

Said Mechaal (ADA Calvià) se ha clasificado en quinto lugar en el XXI Cross Internacional de Atapuerca, siendo el segundo español en la clasificación absoluta individual de la prueba que se ha disputado este domingo. Por equipos, el ADA Calvià terminó en novena posición en el Campeonato de España por clubes.

A nivel individual, además del quinto puesto de Mechaal, destacó la excelente actuación del joven Adrià Ceballos (ADA Calvià), que acabó en el puesto 32, y la de Mario Mola (Atlètic Mallorca), que finalizó en el puesto 50.

En la clasificación por clubes absoluta, el ADA Calvià —formado por Said Mechaal, Adrià Ceballos, Mourad Mounin y Hicham Sigueni, con Jhony Ouriagly como director técnico— logró una muy buena novena posición final.

Otros clubes

El Lô Esport Menorca, en la categoría sub-20, terminó en la decimoctava posición, con el mallorquín Martí Ginard como mejor atleta del equipo (12.º). El Pegasus, en sub-18, tuvo en Geray Moya a su mejor clasificado, finalizando en el puesto 24. Los sub-14 del AZ Sport Binissalem ocuparon la posición 37, siendo Ludo Binz su mejor atleta en el puesto 79.

En categoría femenina, el Pegasus fue el 24.º de la general y Mireia Caldentey fue la mejor del equipo, finalizando en el puesto 27.