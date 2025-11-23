Fútbol | Segunda RFEF
El Porreres pierde en su visita al Alcoyano y se pone colista
El equipo que dirige Jaume Mut encadena su tercer partido sin ganar
Marcos Muñoz
Jornada 12 del Grupo 3 de Segunda RFEF. El Porreres, dirigido por Jaume Mut, visitaba el Collao con la obligación de reaccionar tras perder su primer partido con el técnico felanitxer la pasada semana. Pero el duelo ante el Alcoyano confirmó la tendencia negativa: derrota por 2–0 y la sensación de que el equipo mallorquín no acaba de encontrar su nivel.
El encuentro comenzó de la peor manera posible para el Porreres. A los tres minutos, un centro desde la derecha acabó con el cabezazo de Catalá, que firmó el 1–0 sin que Víctor Méndez pudiera hacer nada. El gol dejó al once mallorquín tocado y sin capacidad de respuesta, sometido por un Alcoyano intenso y cómodo en campo rival.
En una primera parte sin demasiadas ocasiones, el Porreres apenas pudo combinar, vivió más tiempo replegado y no generó situaciones en ataque. El equipo mallorquín, que solo ha ganado dos partidos en toda la temporada, volvió a mostrar dificultades para competir lejos de casa.
La sentencia llegó en el minuto 60, cuando Chinchilla —recién incorporado desde el banquillo— firmó el 2–0 tras un recorte en el área. A partir de ahí, el Alcoyano tuvo incluso opciones para aumentar la renta, pero Víctor Méndez evitó un marcador más abultado.
El Porreres, sin profundidad ni continuidad en ataque, acabó desbordado por un rival que controló el encuentro de principio a fin. La derrota sitúa al once mallorquín como colista del grupo, empatado a 10 puntos con el Torrent.
Ficha técnica
2 - Alcoyano: Zárraga; Loren, Solbes, Raúl González, Fran Moreno, Carbonell, Iniesta (Soler, 66′), Lledó (Sala, 82′), Lado (Izan, 66′), Guille Andrés (Sergio, 46′) y Catalá (Prieto, 72′).
0 - Porreres: Víctor Méndez; Guize, Marcos, Ñete, Poo, Garrido (Romano, 70′), Sastre (Florit, 70′), Cobo (Llamas, 70′), Bengoetxea (Jorge García, 90′), Pau Mascaró y Sergi Martín (Rodri, 46′).
Goles: 1-0,m.2: Rubén Català. 2-0, m.60: Sergio.
Árbitro: Sebastián Pricopi.
T. Amarillas: a Fran Moreno, Lado, Sergi Martín y Rodri.
