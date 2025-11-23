El Palmer Basket vuelve a caer y agrava su crisis de resultados

El Palmer Basket continúa sin levantar cabeza. Los mallorquines han caído esta tarde en su visita a Melilla (90-76) en un encuentro que se ha ido con empate el descanso, pero en el que se han diluido en la segunda mitad.

El buen manejo de la defensa y la fluidez en el ataque han concedido al Palmer las ventajas iniciales del duelo. Un triple sensacional de Ismael Massoud ha otorgado al elenco turquesa la máxima renta en su favor, 7-16. Pero la aparición en el partido de Darel Poirierha cambiado el rumbo del choque. El interior francés ha anotado siete puntos en un intervalo reducido de tiempo, comandando el 10-0 de parcial del bando local. El primer cuarto, no obstante, ha terminado con ventaja para el cuadro balear, 20-22.

En el segundo capítulo, el Palmer ha podido mantener la fortaleza en defensa mostrada en el primero. El choque se ha marchado con 38-38 al descanso y todo por decidirse.

En el tercer asalto, el Melilla ha mejorado sus prestaciones en la retaguardia, evitando que los mallorquines estuvieran cómodos en sus ataques. El rebote y el acierto desde la línea del 6’75 ha sido clave para que los locales se hayan escapado en el marcador y se hayan marchado al último cuarto con ventaja, 58-51.

El Melilla ha seguido siendo muy preciso desde el triple y el Palmer Basket ha terminado cayendo por 90-76 en un encuentro en el que ha tratado de aferrarse a sus opciones de victoria hasta el final.

De esta manera, los de Lucas Victoriano continúan como colistas y agravan su crisis. Por el momento, la llegada del técnico argentino no se ha traducido en mejores resultados. Dos partidos de Liga y dos derrotas.