Baloncesto
El Palmer Basket busca la primera victoria a domicilio
Los de Lucas Victoriano necesitan ganar en Melilla para dejar de ser los colistas
El Palmer Basket quiere ganar este domingo en su visita a Melilla a las 18 horas. Los de Lucas Victoriano necesitan conseguir el triunfo para dejar de ser colistas. Es un enfrentamiento directo porque ambos conjuntos solo suman una victoria, aunque con una diferencia: el Melilla ha jugado ocho encuentros y el Palmer Basket, siete. Joan Feliu es baja en el segundo desplazamiento consecutivo de los inmobiliarios.
Una de las claves del choque estará cómo gestionarán los nervios ambas escuadras. «Tenemos que estar muy concentrados, tratando de hacer nuestras cosas; hay que tener mucho respeto por el rival y hay que estar tranquilos, el equipo va a competir; ellos también tienen presión por ganar y, además, juegan en casa», aseguró Lucas Victoriano.
Este encuentro es una oportunidad para que la etapa de Victoriano en el Palmer Basket despegue.
