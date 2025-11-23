Marcha nórdica
Mil personas participan en la Marcha por la Igualdad-Nordic Walking Ciutat de Palma
La medallista olímpica María Vasco ha sido la embajadora de esta séptima edición
Un millar de personas han participado este domingo en la séptima edición de la Marcha por la Igualdad–Nordic Walking Ciutat de Palma, una caminata popular, gratuita y no competitiva organizada por el Institut Municipal de l'Esport (IME).
"El propósito de la iniciativa es reivindicar la igualdad de la mujer en el deporte y en la vida cotidiana", ha informado el Consistorio en un comunicado.
La marcha ha partido a las 11 horas desde la plaza de pCort, con el tradicional corte de cinta a cargo de la medallista olímpica María Vasco, embajadora de esta edición y primera atleta española en lograr una medalla en los 20 km marcha. Al acto también han asistido la segunda teniente de alcalde y regidora de Igualdad, Lourdes Roca, y el gerente del IME, Miquel Ángel Bennàsar.
Los participantes han podido escoger entre tres recorridos: uno de 3,5 kilómetros hasta la playa del Molinar; otro de 7 kilómetros hasta Sant Joan de Déu–Es Carnatge; y un tercero de 10,5 kilómetros hasta el Balneario 13 de la Playa de Palma. Cada itinerario ha contado con puntos de avituallamiento con agua y fruta facilitados por MercaPalma.
Las personas inscritas han recibido un 'gymsack' conmemorativo y un bidón reutilizable, y han podido utilizar el transporte público de manera gratuita gracias a la colaboración de la EMT Palma.
