Jaume Munar: "Qué bien que elegí jugar al tenis, ha sido una semana apoteósica"

Jaume Munar, que perdió este domingo el partido decisivo de la final de la Copa Davis ante Italia, celebró la gran semana de la 'Armada' en Bolonia y su elección de jugar al tenis.

"Qué bien que elegí jugar al tenis. Esta semana ha sido apoteósica. La Davis te da cosas que otros torneos no te dan. Me llevo mucho tenis para mejorar. Tengo margen, he dado todo y competido. Pero se puede jugar mejor. Me llevo un carro de ilusión para el año que viene si David (Ferrer) considera llevarme", declaró en rueda de prensa.

"Siento más dolor que otra cosa por la eliminatoria, por el equipo, porque me hubiese encantado ver a Pedro (Martínez) y Marcel (Granollers) en los dobles. Es difícil sacar conclusiones. He competido de inicio a fin. Lo he hecho bien en el inicio, pero él (Flavio Cobolli) ha subido el nivel", señaló.

"Me quedo con el disfrute personal, me he sentido entero y me quiero quedar con eso. Agridulce la sensación, pero hay que ser positivos con lo que hemos hecho. Hemos dado pasos adelante todos. El global es muy positivo", añadió.

Y felicitó tanto a Italia por su tercera 'ensaladera' consecutiva y la cuarta de su historia: "El público estuvo simplemente perfecto. No me molestaron nada. Gran atmósfera, esto es la Davis, esperaba algo parecido. Nada más que dar la enhorabuena a Italia porque han hecho un gran trabajo".

Pablo Carreño sacó también una lectura muy positiva de su paso por el torneo: "No es un torneo normal. Es único porque representamos a nuestro país. He tenido la suerte de estar en el equipo en Marbella y aquí. He disfrutado mucho. Ha sido un placer estar en el equipo tras las lesiones y un año no muy fácil. Termino la temporada con objetivos cumplidos, contento por el ambiente y una final de Davis".

"Estamos tristes por no haber podido ganar, pero de cara al año que viene me tiene que servir para creerme que si me respetan las lesiones tengo nivel para estar en el circuito ATP", añadió.

Además, Granollers quiso "destacar el compromiso que ha tenido este equipo, que ha luchado desde el primer día hasta el último todos los puntos".

"Nos podemos ir con la cabeza bien alta", sentenció.