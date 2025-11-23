El Fibwi Mallorca pierde en su visita a Obradoiro

El Fibwi Mallorca se va al parón de la ventana FIBA con derrota, pero con buenas sensaciones. Los de Pablo Cano perdieron en su visita a la pista del Obradoiro (99-89) plantando cara hasta el final ante uno de los rivales más difíciles de la Primera FEB. Los de s'Arenal ocupan el octavo puesto después de ocho jornadas con cuatro victorias y cuatro derrotas.

El Fibwi Mallorca comenzó jugando a un alto nivel defensivo. Se llegó a los primeros cinco minutos de partido con un marcador igualado, 14-12. Barcello hizo daño a los mallorquines con diez de los 21 puntos de los locales para poner el duelo en 21-15. Los de Pablo Cano no bajaron el pistón y se acercaron al final del primer parcial, 29-26.

En el segundo cuarto, los mallorquines vivieron un momento breve de desconexión que dejó el duelo en 33-26. Reaccionaron los visitantes con una buena acción de Matulionis y una canasta tras robo de Lucas Capabo, pero el acierto exterior de Monbus Obradoiro puso el partido en 45-36 a cuatro minutos para el descanso. De nuevo los palmesanos se situaron a cinco del rival, pero de nuevo el tiro exterior del Monbus Obradoiro puso el choque en 48-40. Los de Pablo Cano se volvieron a acercar y dejaron el duelo abierto al descanso, 52-47.

El tercer parcial empezó con los dos equipos equipos anotando, pero el Fibwi Mallorca tuvo un mayor acierto y se pusopor delante en el marcador, 65-67. Olle Lundqvist se echó a los gallegos a la espalda con varios puntos consecutivos que pusieron el duelo en 71-67. Un triple sobre la bocina de Lysander Bracey que les daba opciones para el cuarto final, dio opciones a los de Pablo Cano para el final, 76-71.

En el último cuarto, emergió Juan Bocca con dos triples seguidos, que metió de lleno a los mallorquines en el partido, 82-77. El tiro exterior castigó a los palmesanos que vieron como el encuentro se alejó con un 94-82 a falta de dos minutos para el final del partido. Los mallorquines maquillaron el resultado, 99-89.