Baloncesto
El Fibwi Mallorca pierde en su visita a Obradoiro
Los de Pablo Cano plantan cara a los gallegos, pero se van al parón de la ventana FIBA con derrota (99-89)
El Fibwi Mallorca se va al parón de la ventana FIBA con derrota, pero con buenas sensaciones. Los de Pablo Cano perdieron en su visita a la pista del Obradoiro (99-89) plantando cara hasta el final ante uno de los rivales más difíciles de la Primera FEB. Los de s'Arenal ocupan el octavo puesto después de ocho jornadas con cuatro victorias y cuatro derrotas.
El Fibwi Mallorca comenzó jugando a un alto nivel defensivo. Se llegó a los primeros cinco minutos de partido con un marcador igualado, 14-12. Barcello hizo daño a los mallorquines con diez de los 21 puntos de los locales para poner el duelo en 21-15. Los de Pablo Cano no bajaron el pistón y se acercaron al final del primer parcial, 29-26.
En el segundo cuarto, los mallorquines vivieron un momento breve de desconexión que dejó el duelo en 33-26. Reaccionaron los visitantes con una buena acción de Matulionis y una canasta tras robo de Lucas Capabo, pero el acierto exterior de Monbus Obradoiro puso el partido en 45-36 a cuatro minutos para el descanso. De nuevo los palmesanos se situaron a cinco del rival, pero de nuevo el tiro exterior del Monbus Obradoiro puso el choque en 48-40. Los de Pablo Cano se volvieron a acercar y dejaron el duelo abierto al descanso, 52-47.
El tercer parcial empezó con los dos equipos equipos anotando, pero el Fibwi Mallorca tuvo un mayor acierto y se pusopor delante en el marcador, 65-67. Olle Lundqvist se echó a los gallegos a la espalda con varios puntos consecutivos que pusieron el duelo en 71-67. Un triple sobre la bocina de Lysander Bracey que les daba opciones para el cuarto final, dio opciones a los de Pablo Cano para el final, 76-71.
En el último cuarto, emergió Juan Bocca con dos triples seguidos, que metió de lleno a los mallorquines en el partido, 82-77. El tiro exterior castigó a los palmesanos que vieron como el encuentro se alejó con un 94-82 a falta de dos minutos para el final del partido. Los mallorquines maquillaron el resultado, 99-89.
FICHA TÉCNICA
MONBUS OBRADOIRO: Westermann (6), Barcello (17), Andersson (7), Barrueta (6), Dos Anjos (4). También jugaron Micah Speight (0), Kravic (12), Etxeguren (0), Galán (11), Quintela (7), Diogo Brito (14), Olle Lundqvist (15).
FIBWI MALLORCA BÀSQUET PALMA: Lucas Capalbo (14), Juan Bocca (4), Osvaldas Matulionis (4), Jon Ander Aramburu (10), Pedro Bombino (9). También jugaron Laron Smith (9), Loic Menuge (7), Óscar Siquier (0), Lys Bracey (10), Brian Vázquez (20),
PARCIALES: 29-26, 23-21, 24-24, 23-18.
ÁRBITROS: Morales García Alcaide, Rodriguez Fernández. Piñeiro Amondaray. Sin eliminados por faltas personales.
