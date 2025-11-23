Boxeo
Farah El Bousairi retiene el cinturón de campeona de España
La púgil mallorquina vence a la andaluza Ana Acevedo en su defensa del título nacional del peso mosca femenino en un polideportivo Germans Escalas que registró una gran entrada
Farah El Bousairi mostró este sábado por la noche por qué es la reina del peso mosca femenino en España. La boxeadora mallorquina defendió con éxito el cinturón que ostenta desde 2023 tras imponerse, por decisión unánime de los jueces, a la andaluza Ana Acevedo en un combate tan intenso como emocionante, que mantuvo en tensión al gran número de aficionados que se dieron cita en el polideportivo Germans Escalas.
El ambiente fue perfecto. La velada –organizada por la Federación Balear de Boxeo, con la colaboración de Tundra Promotions, Motorcity y ND Boxing– se completó con cinco combates amateurs, dos neoprofesionales y los enfrentamientos profesionales Medrano–Campaner y Farlin ‘El Gallo’ Condori ante el rumano Cristian Dobrica.
Las dos protagonistas estuvieron a la altura en el cierre de la velada. Acevedo, que llegaba con un registro de seis victorias y una derrota, no salió a especular. Fue valiente y metió un buen su ritmo.
Farah El Bousairi, más curtida (once victorias y seis derrotas), aceptó el reto y no regateó esfuerzos en la batalla que se cocinó en el cuadrilátero del Germans Escalas. La mallorquina supo gestionar los tiempos, contragolpear y controlar muchos de los intercambios que se han producido a lo largo de los 10 asaltos de la pelea. Su precisión en la larga distancia y su lectura táctica fueron inclinando la balanza a su favor.
Decisión unánime de los jueces
Al final, los jueces dieron el triunfo a la mallorquina, boxeadora del Motorcity que tiene como preparador a David Quiñonero, por decisión unánime: 97-93, 98-92 y 99-91.
En los otros dos combates profesionales, Manuel Medrano venció a los puntos a Vicente ‘Coco’ Campaner y Farlin Condori, que es aspirante al título nacional del peso súper gallo, también ganó por decisión unánime al rumano Cristian Dobrica.
En las cinco peleas no profesionales, los triunfos fueron para Oliver Richards (ganó a Juan Cabrera), Vlad Minea (a Jordan Cuenda), Christian Fernández (a Dani Hinarejos), Soufian Malki (a Magic Pancho) y Faisol Raheem (a Christopher Ortiz).
