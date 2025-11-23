La España de Jaume Munar sueña con la Copa Davis

La España de Jaume Munar quiere rematar la sorpresa y levantar este domingo la séptima Copa Davis tras eliminar ayer a Alemania en las semifinales gracias al dobles. El mallorquín perdió por un doble 7–6 contra Zverev, pero la victoria de Carreño a Struff y de Granollers–Martínez a Krawietz–Puetz desataron la euforia en el combinado que capitanea David Ferrer para meterse en la undécima final por la ‘Ensaladera’ contra Italia a partir de las 15 horas (Movistar).

Ayer comenzó bien la jornada al contrario de lo que sucedió ante República Checa en cuartos, España empezó a las mil maravillas la serie con la victoria de un Pablo Carreño que demostró su mejor nivel de todo el año para acabar logrando otro milagro más al final del segundo set, que en el tiebreak remontó un 1–6 a un 8–6 para certificar la victoria 6–4 y 7–6.

Llegó el turno de Jaume Munar, a quien le tocó bailar con la más fea, Alexander Zverev. El mallorquín compitió y llevó al límite al número tres del mundo, aunque el alemán fue más efectivo en los dos tiebreak y se llevó el triunfo con un doble 7–6.

Todo volvía a quedar en manos de Granollers y Pedro Martínez, que esta vez tenían ante sí una pareja experta y con un bagaje en Copa Davis demoledor, con una sola derrota en sus espaldas. Ni ello fue capaz de frenar el impetú español. Imperial primer set, respuesta contundente de los alemanes en el segundo y euforia desarmada en el tercero, con un Marcel bailando en la red y un Pedro Martínez destrozando a los alemanes con la volea.

A las 15 horas comenzará el primer encuentro en el Super Tennis Arena de Bolonia entre Pablo Carreño y Matteo Berrettini. Luego será el turno de Jaume Munar que se enfrentará a Flavio Cobolli no antes de las 17 horas. El mallorquín solo se ha medido una vez al italiano hace justo un mes y acabó con victoria del de Santanyí. Munar superó a Cobolli (Nº22 del Ranking ATP) en dos sets en el Masters 1000 de Shanghai por 7–5 y 6–1.

Si España o Italia consiguen los dos triunfos no será necesario jugar el dobles, en cambio si después de los individuales empatan a uno, el dobles decidirá al campeón de la Copa Davis. Por parte del combinado de Ferrer lo jugarían Granollers-Martínez contra Bolelli y Vavassori, que llegarían con más descanso porque Italia no necesitó el tercer encuentro en las semifinales del viernes.

Lo que está claro es que el combinado de David Ferrer ha sorprendido tras superar a República Checa y Alemania y hoy busca rematar la sorpresa en la eliminatoria más difícil contra Italia.