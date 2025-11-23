David García y Rudy Hensen triunfan en el Rallysprint Conservas Rosselló-Vila de Sineu

David García y Rudy Hensen (Skoda Fabia Rally2 Evo) vencieron este fin de semana en el Rallysprint Conservas Rosselló-Vila de Sineu, la penúltima cita de la temporada. La prueba contó con una inscripción de récord con 95 equipos bajo la organización de la Escudería Costa Nord e hizo las delicias de pilotos y aficionados a pesar de las temperaturas invernales. No faltaron los primeros espadas que optan al título y a ellos se unieron Adrián del Moral-Juan A. Grimalt con el Skoda de Vidal, o Juanjo Moll-Adrián Santamaría (Porsche Carrera GT3).

David García-Rudy Hensen comenzaban dispuestos a seguir imbatibles en esta cita y marcó el primer scratch con cinco segundos de ventaja sobre Miguel A. Campins-José Vte. Torres (Ford Fiesta Rally2), que encabezan la clasificación provisional.

El segundo tramo era para Juanjo Moll-David Santamaría (Porsche Carrera GT3), aunque estaban fuera de carrera al no salir al primer tramo. La primera sección finalizó con García-Hensen en primera posición con veinte segundos de ventaja sobre Adrián del Moral-Juan A. Grimalt, que dieron la sorpresa con el Fabia.

José Campaner-María A. Rotger (Skoda Fabia Rally2) eran terceros de la provisional, mientras que Campins-Torres bajaban hasta la cuarta posición tras una penalización. Kevin Donoso-Rafael Torres (Renault Clio Williams), quintos, encabezaban el grupo de los “mortales” aunque a menos de dos segundos se encontraba Jaime Martorell-José A. Sans (Peugeot 106), y cerca de ambos, Xisco Molina-Tomeu Mas (Renault Clio Sport).

El primer tramo de la tarde era para Del Moral-Grimalt que, de nuevo, volvían a sorprender a sus rivales. La lucha se presentaba muy abierta y si el segundo era para García-Hensen, el tercero era para Campins-Torres cuyo objetivo era remontar y adelantar a Campaner-Rotger. Finalmente el podio estuvo copado por tres Skoda y García-Hensen sumaban una nueva victoria en Sineu. Segunda posición para Del Moral-Grimalt a 19 segundos del líder. El tercer peldaño del podio era para Campaner-Rotger que pudieron aguantar la presión de Campins-Torres, que se quedaron a solo un segundo. Donoso-Serra se confirmaba en la quinta plaza de la general siendo el primero tras los potentes Rally2.

Tras ellos finalizaban Molina-Mas y Miguel Socias-Andrea Fidalgo (Peugeot 208 Rally4) sextos y séptimos respectivamente, separados por solo tres segundos. El top ten se cerraba con Pep L. Laville-Jaume Llinás (R. GT Turbo), Lorenzo Andreu-Kiko Bennasar (Renault Clio Sport) y Jordi Andreu-Héctor Alonso (Renault Clio Williams).

En Regularidad Sport desde el inicio marcó la pauta Pedro Valls-Madeleine Yue (Porsche 911) seguido de cerca por Federico Rodríguez-Juana Mª Font (Ford Sierra Cosworth), mientras que Tolo Martorell-Karen Martorell (Renault Clio) eran terceros algo descolgados. En la segunda sección estas posiciones se mantuvieron invariables.

Nuevo duelo en Regularidad entre Joan B. Vidal-Joan G. Vidal (Peugeot 205) y Cristóbal Cuenca-Leonor Cuenca (Peugeot 106) acabando la primera sección en este orden y con solo 2,8 puntos de diferencia. A cierta distancia Tolo Arbós-Biel Gual (Autobianchi A112) eran terceros controlando a Lorenzo Salom-Pau Gual (Triumph TR07) y Juan Lozano-Andreu Sansó (VW Golf GTI). En la segunda sección las posiciones se mantuvieron iguales para las posiciones de podio. Salom-Gual abandonaban y Lozano-Sansó fallaban en el último tramo. Así pues Miguel Gual-Francisco Ruíz (Porsche 911) pasaban a ser cuartos y Víctor Expósito-Isa Cuenca (Renault Clio) quintos.