Fútbol | Segunda RFEF
El Andratx merece más que un empate ante el Espanyol B
El equipo de José Contreras alarga a cuatro partidos su racha sin victorias
Los mallorquines se quedan a un punto del descenso
Buen partido del Andratx, en uno de sus actuaciones más completas de la temporada, pero fue incapaz de romper su racha de tres partidos sin ganar en el Grupo 3 de Segunda RFEF. El 0–0 ante el Espanyol B no reflejó lo ocurrido en Sa Plana: los de José Contreras merecieron más que un punto. Su cuarto partido sin triunfo les sitúa a un punto del descenso.
El Andratx fue el equipo que más peligro generó en una primera mitad muy competida. Los locales llevaron la iniciativa, especialmente a través de Jaume Pascual, que dispuso de varias llegadas claras y obligó al Espanyol B a defender en su propia área. Hermelo llegó a marcar, pero su gol fue anulado por fuera de juego.
El filial blanquiazul respondió de forma esporádica, con algunas acciones aisladas, aunque sin crear tanto peligro como su rival. El Andratx incluso reclamó penalti por una caída de Pascual, pero el árbitro no señaló nada. El 0–0 al descanso no reflejó del todo la superioridad local en llegadas, pues el Andratx fue quien más cerca estuvo del gol.
Misma tónica tras el descanso
La segunda parte mantuvo la tónica de igualdad, aunque el Andratx siguió acumulando ocasiones. Nada más reanudarse, Santiago probó con un disparo lejano (46’) y poco después Pascual volvió a rozar el gol con un tiro que se marchó por muy poco (51’). El ritmo creció con varias disputas intensas, incluida una acción dura de Timera que pudo tener mayor gravedad.
El Espanyol B lo intentó con un disparo de Riolo desde fuera del área (57’), pero fue el Andratx quien volvió a generar más peligro en los minutos siguientes. En el 71’, Elías salvó a los locales con una gran intervención para evitar el 0–1.
El tramo final tuvo alternativas para ambos: llegadas puntuales del Espanyol B (80’) y una falta peligrosa en el 88’ que Thymos remató, atrapándola Elías sin complicaciones. La última gran ocasión del partido fue para Hermelo en el 91’, cuyo disparo se estrelló en un defensa cuando llevaba marchamo de gol.
Ficha técnica
0 - CE Andratx: Elías; Nicoli, Bauzá, Hermelo, Valverde (Sogorb, 70′); Marckus, Miquel Llabrés, Gabri García, Vicente Meca, Jaume Pascual (Flaqué, 65′) y Gálvez.
0 - Espanyol B: Llorenç Serred; Rufo, Timera, Hugo Caroz, Marcos Fernández; Ferran Gómez, Ballero ( Bomba, 65′), Castell; Alejandro; Peries y Vicandi (Letono, 65′)
Árbitro: Roberto Carralero (C. mMdrileño)
T. Amarillas: a Gálvez, Sogorb, Timera y Alejandro.
