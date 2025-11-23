Adrià Català y Pablo García dan la victoria al Atlético Baleares en el derbi contra el Poblense

El Atlético Baleares se lleva el derbi mallorquín contra el Poblense por 2-1. Adrià Català marcó el gol de la victoria en el 84 y Pablo García evitó el tanto del empate con un paradón a Fullana. Los de Luis Blanco escalan en la clasificación para colocarse terceros, mientras que los de Óscar Troya continúan líderes del grupo pese a perder.

Es un triunfo que sirve a los balearicos para seguir puntuando, pero siguen sin dar un paso al frente en el juego. Se han impuesto por una superior calidad individual ante un rival que rozó el empate en el 87.

Ambos equipos comenzaron más pendientes de defender que de atacar. Ninguno quiso cometer errores ni dejar más espacios de los necesarios atrás. Los balearicos fueron los primeros en aproximarse al área rival, aunque fueron intentos sin mucho peligro. Nadie quería mandar. Solo esperar a los fallos rivales.

La presión de la clasificación no puso nerviosos a los de Luis Blanco. El plan era claro: confiar en la calidad individual de sus jugadores. Al Poblense le sorprendió este planteamiento y en ningún momento se sintieron cómodos. Ni con balón ni sin él.

Juanmi Durán avisó primero. Se zafó del defensor y obligó a que Sabater despejara un balón peligroso. Pasado el cuarto de hora, el Atlético Baleares se quejó de un penalti. El balón dio en la mano de Marc García, pero fue una acción involuntaria.

A los de sa Pobla les costaba llegar al área rival. A pesar de que tenían pólvora, los blanquiazules cerraron todos los espacios e incomodaron a la dupla Pons-Prohens. En esas, los de Luis Balnco se sentían más a gusto, aunque sin ocasiones claras.

En una acción aislada, Tovar cogió el balón. Se fue del primero y el segundo, Marc García, lo arrolló dentro del área. Penalti. El solleric lo transformó y puso el 1-0 en el marcador en el 26. Sin hacer mucho más, pero sí ejecutando mejor el plan, el Atlético Baleares se puso por delante. La calidad de los blanquiazules se estaba imponiendo en el día del estreno de la grada Ingo Volckmann.

Los de Luis Blanco durmieron el encuentro. No sucedió nada más, pero se marcharon al descanso ganando.

Tras la salida de los vestuarios, la charla de Óscar Troya surgió efecto. El Poblense ganó metros, se sintió cómodo con el balón y provocó que el Baleares tuviera que defender en bloque bajo muy cerca de su portería.

El primer remate a portería de los líderes del grupo llegó en el 52 con un disparo de Aitor Pons sencillo para Pablo García. Fue el primer aviso. No fue peligroso, pero sí dejó claro que lo seguirían intentando. Prohens puso en más apuros al guardameta blanquiazul, aunque no fue suficiente.

El Poblense cada vez presionó más. Dieguito ganó línea de fondo, pasó a Prohens y de primeras, con un buen remate dentro del área, puso el merecido empate en el 69.

A partir de allí, ambos conjuntos se volvieron a tantear, aunque rápidamente Luis Blanco tiró de banquillo para agitar el encuentro. Entraron Áxel, Català y Murillo y el encuentro comenzó a romperse.

El balón le cayó a Áxel en la banda derecha, dio un pase mordido a Adrià Català, que definió a las mil maravillas con la zurda para volver a poner por delante al Atlético Baleares. Con el marcador, otra vez a favor, el Atlético Baleares no cerró todos los espacios. El Poblense se echó hacia arriba y obligó a García a emplearse a fondo para amarrar la victoria. Un buen remate de Fullana lo paró el guardameta blanquiazul como si fuera un portero de fútbol sala. Sin mejor juego, pero con mejores acciones individuales, el Baleares volvió a ganar en casa más de un mes después.