Fútbol | Segunda RFEF
La tribuna principal del Estadi Balear ya se denomina ‘Ingo Volckmann’
El Atlético Baleares informa de que más del 77 % de los socios han aprobado la nueva denominación de la grada
Ya es oficial: la tribuna principal del Estadio Balear se denomina a partir de ahora ‘Ingo Volckmann’. Los socios del club han aprobado que la grada lleve el nombre del dueño del club y del estadio, según se ha informado este sábado desde la entidad.
“La iniciativa, presentada en su día por Toni Salas y Toni Garau a través de ‘La Veu del Soci’, obtuvo una mayoría absoluta del 77’6% de votos favorables, requisito necesario al tratarse de un cambio relevante en la denominación de un bien propiedad del CD Atlético Baleares”, han informado desde el club blanquiazul. El periodo de votación combinaba la participación online y presencial durante los partidos en el Estadio Balear (20 de septiembre vs UE Sant Andreu y 19 de octubre vs Alcoyano).
“Con este resultado, el club confirma que la denominación Tribuna Ingo Volckmann será incorporada de manera oficial, dando así cumplimiento al mandato democrático de sus abonados”, señalan desde la entidad en su nota de prensa. El club ya ha llevado a cabo la colocación de la placa conmemorativa en la fachada de la tribuna.
Cerca de 9 millones de euros de inversión
Ingo Volckmann es el propietario del Atlético Baleares desde el año 2014, cuando adquirió el 51% de las acciones y asumió el control del club. Un año después, mediante una ampliación de capital se hizo con la mayoría de las participaciones.
El actual Estadio Balear, tras su reforma, se inauguró el 1 de septiembre de 2019, en un partido contra el Las Palmas Atlético. La remodelación, financiada íntegramente por Volckmann (salvo aspectos menores como el césped asumidos por el Ayuntamiento de Palma), le costó al empresario alemán cerca de 9 millones de euros.
