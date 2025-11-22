Fútbol regional
Pilotades: El Platges de Calvià destaca la labor de Toni Segura
El Platges de Calvià ha querido tener un sentido gesto con Toni Segura, reconociendo su figura e importancia dentro del día a día del club calvianer. «Luce con orgullo los colores del club en cada entrenamiento y partido. Su dedicación, compromiso y cariño hacia este escudo son un pilar fundamental para que todo funcione como debe. Pero este agradecimiento no es sólo para él: también va para todos los delegados y encargados de material que forman parte de esta gran familia. Su trabajo, muchas veces silencioso, hace posible que el equipo salga al campo con todo preparado y en perfectas condiciones». El club quiso tener un detalle con Toni, en agradecimiento por todo este tiempo de esfuerzo, constancia y entrega.
Duodécima jornada en la Tercera División balear
Hoy sábado: Portmany-Mallorca B (16:00 horas), Manacor-Cardassar (16:00), Santanyí-Constància (16:30), Binissalem-Inter Ibiza (16:30), Collerense-Son Cladera (17:30) y Rotlet Molinar-Alcúdia (18:00). Y para mañana domingo, Peña Deportiva-Platges de Calvià (12:00), Mercadal-Llosetense (12:00) y Felanitx-Formentera (12:45).
Undécima jornada en la División de Honor Mallorca
Hoy sábado: Atlético Rafal-Alcúdia B (16:00), Platges de Calvià B-Recreativo La Victoria (16:30), Alaró-Esporles (16:30), Son Verí-Arenal (17:30) y Andratx B-Pòrtol (17:45); mientras que para mañana domingo los partidos son: Sóller-Sineu (16:30), Serverense-Campos (16:30), Sant Jordi-Inter Manacor (18:30) y Ferriolense-Santa Catalina Atlético (17:00).
Undécima jornada en la Regional Preferente
Hoy sábado: Consell-Algaida (16:00), Murense-S. Sardina (16:30), s’Horta-Petra (16:30), Cade Paguera-Pollença i Port (17:00), Ath. Montuïri-Collerense B (17:30), Pla de na Tesa-Porto Cristo (18:00), Can Picafort-Xilvar (18:00), Santa Maria-La Unión (18:15) y Espanya-Calvià (18:00).
La Tercera División femenina dirime otra jornada
Hoy sábado, Ciutadella-Son Sardina (12:00), Collerense-Constància (15:00) y Manacor-Balears B (18:00); y mañana domingo, Sant Lluís-Mallorca Internacional (12:00) e Independiente-Algaida (17:00).
Derbi palmesano en juvenil División de Honor
El San Francisco intentará dar la sorpresa y vencer al potente Mallorca (12 horas). Por su parte, el Constància buscará también hoy, a las 11:00 y en Inca, su primer triunfo en esta categoría al recibir en el Nou Camp al Zaragoza Racing.
El Balears FC busca la victoria ante el Huesca
Las blanquiazules, hoy a partir de las 12 horas, buscan romper su mala racha de resultados (llevan cinco encuentros sin ganar).
