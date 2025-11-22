El mallorquín Jaume Munar, tras perder el segundo partido de las semifinales de la Copa Davis: "Estoy triste por un lado, pero esto es lo que hay"

Jaume Munar, que perdió en el segundo partido de las semifinales de la Copa Davis ante Alexander Zverev, reconoció la superioridad del germano en los momentos decisivos y puso la mira ya en su futuro inmediato, para el que no se pone límites.

"Muy duro mentalmente el partido. El nivel fue muy alto, no pude jugar mi mejor tenis desde el fondo especialmente en los 'tie-breaks'. Muchos errores en el segundo de ellos", comentó en rueda de prensa.

"Zverev es un grandísimo jugador. Al final del año todo el mundo dijo que no jugó del todo bien y aún así está el tercero. Quitando a Jannik y Carlos, todos jugamos cara a cara, está muy igualado en realidad. Tiene un arma muy poderosa como el saque", añadió.

Munar llevó el partido a un doble 'tie-break', exigiendo el máximo del germano. "Estoy triste por un lado, pero esto es lo que hay. Es la realidad de quiénes somos, de dónde estoy. Mucha gente dice que juego un nivel más alto y la realidad es que no. He demostrado que soy peor jugador que él. Con poco en los 'tie-breaks' ha ganado. Cabecita baja y a currar", señaló.

Y comentó su mejoría en el que ha sido el mejor curso de su carrera. "Para mí lo que he hecho este año es abrir una puerta. No estoy donde quiero estar, no pienso que me pueda estancar aquí. Los cambios que he hecho sirven para ampliar la dimensión, pero estoy en el camino. El trayecto que tengo es de mucha mejora. No me pongo límites, intento trabajar día a día. Eso me hace feliz. Tener algo por lo que trabajar. Los resultados veremos, pero serán mejor que el 36 del mundo", finalizó.

Pedro Martínez y Marcel Granollers pelearán en el duelo decisivo ante Tim Puetz y Kevin Krawietz. El ganador desafiará a Italia en la gran final de la Copa Davis de Bolonia.