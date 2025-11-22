Maverick Viñales ficha como entrenador a Jorge Lorenzo

El piloto español Maverick Viñales (KTM RC 16) anunció la incorporación de Jorge Lorenzo, cinco veces campeón del mundo, como nuevo entrenador deportivo dentro de su equipo de trabajo.

Esta colaboración se desarrollará a través de un equipo de apoyo coordinado por Lorenzo y alineado con el proyecto de Viñales, buscando “una evolución sólida y sostenible a medio y largo plazo”, según anunció el equipo de comunicación del piloto gerundense.

“Sumar a Jorge a este camino es una oportunidad para aprender y mejorar en todos los sentidos. Su experiencia y su mirada externa nos van a ayudar a dar pasos firmes. Afronto esta etapa con mucha motivación e ilusión”, afirmó Viñales.

“Luchar por el mundial de 2026”

Esta iniciativa tiene como objetivo principal “luchar por el mundial” de 2026 en una línea de trabajo basada en tres líneas principales. Por un lado, preparación física y deportiva; entrenamiento estratégico, orientado a la gestión de la presión y el riesgo, y el análisis y la planificación del fin de semana de competición.

“Maverick siempre ha tenido un gran talento y velocidad natural. Mi papel es acompañarle, compartir mi experiencia y conocimiento para ayudarle a alcanzar su mejor versión. Creo firmemente que si logramos mejorar en cada uno de los cuatro puntos importantes, el éxito será inevitable”, analizó Lorenzo.