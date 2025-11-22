El Fibwi Mallorca quiere dar la sorpresa en Obradoiro

El Fibwi Mallorca quiere dar la sorpresa este domingo en la pista del Obradoiro a las 12:15 horas. Los pupilos de Pablo Cano han comenzado bien el año con cuatro victorias en siete encuentros y buscan seguir abriendo diferencia con el descenso, que ya es de tres triunfos.

Los mallorquines tienen un hueso duro de roer porque los gallegos están siendo uno de los mejores conjuntos de la categoría con seis victorias en ocho encuentros. Son cuartos, empatados con el segundo, que es el Palencia. El Fibwi Mallorca ocupa la octava posición y con un triunfo puede escalar al sexto puesto.

Pablo Cano dejó claro que será un encuentro complicado: «Nos enfrentamos a un gran equipo, que tiene aspiraciones para ascender y una tradición histórica de jugar y de sentir el baloncesto».

Una de las claves, será la concentración durante el choque: «Lo más importante es que sigamos mentalizados en cómo tenemos que estar. No por haber conseguido victorias importantes y haber tenido buenas sensaciones hemos dejado de tener dificultades. Gracias al compromiso hemos conseguido buenos resultados».