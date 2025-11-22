Farah El Bousairi defiende su título en casa: "Pelear con mi gente es un extra"

Farah ‘La Reina Mora’ El Bousairi tiene esta tarde a las 17:30 horas una de las citas más especiales de su carrera. La boxeadora mallorquina defiende su título de campeona de España del peso mosca en casa (Polideportivo Municipal Germans Escalas) y ante su gente en un evento histórico. "Tengo muchísimas ganas. Estará toda mi familia, mis amigos, mis compañeros de gimnasio, que al final son los que me aguantan todos los días, los que me ayudan en los sparrings… Estoy muy ilusionada porque llegue el día", expresa Farah a este diario.

Dos años después de haber conseguido el título en Asturias, tiene la oportunidad de defenderlo, por fin, ante los suyos. "Me costó lo mío tener que ir fuera de casa y ganarlo en casa de la rival. Ahora tengo la suerte de tener muchísimo más apoyo. Estamos en un punto en la Federación Balear en el que tenemos muchísimo más apoyo que hace años. No veo otra manera de agradecerlo que salir y mostrar todo el trabajo que he estado haciendo", afirma.

La pupila de David Quiñonero admite que el hecho de competir delante de su familia y sus amigos supone una presión añadida, pero no lo afronta como algo negativo: "Yo estoy acostumbrada a pelear siempre fuera de casa. Pelear con mi gente y caras conocidas es un extra para mí. Si te digo que no hay presión te estoy mintiendo. Hay presión, pero sé trabajar en esa presión y transformarla en motivación para dar la talla".

De hecho, asegura que su preparación de cara al combate es mejor gracias a esa presión: "Entreno mucho más motivada, me lo tomo mucho más en serio. El hecho de competir en casa no me afecta para nada en mi preparación, todo es positivo".

Su rival será la andaluza Ana Acevedo, que suma un récord profesional de seis victorias y una derrota. "No he visto gran cosa de ella. Sé que es una guerrera, entiendo que vendrá a intentar a llevarse el cinturón. Al fin y al cabo estamos disputando un campeonato de España y quiero entender que vendrá con todo", comenta la mallorquina sobre su contrincante.

Farah se muestra segura y convencida de que se hará con la victoria y retendrá su título. Todo lo que signifique lo contrario deja de ser una opción para ella: "En boxeo nunca te puedes fiar. Y tampoco estoy infravalorando a mi rival ni muchísimo menos. Pero en todas mis peleas, en mi cabeza nunca cabe la derrota. Nunca pienso en ella".

De lograr el triunfo, la boxeadora tiene clara su dedicatoria: "Se la dedicaría a Dios. Porque soy muy creyente en ese sentido, antes de salir al ring siempre pienso en Dios. No pienso mucho más porque creo que tengo que estar pendiente al trabajo que tengo que hacer en el ring y eso es lo único que pienso, en el trabajo que tengo que hacer el sábado".

Tras el combate de esta tarde, la mallorquina ya tiene fijada su próxima meta. No se conforma con el campeonato de España y quiere aspirar a más: "Después de un Campeonato de España ya estaremos rankeando para un posible Europeo. Ese es mi objetivo. Campeona de España, gracias a Dios ya lo soy. En mi cabeza no cabe una derrota este sábado, entonces mi siguiente paso será el Campeonato de Europa".

Será la primera vez que se dispute un campeonato de España profesional femenino en las Baleares. Una cita histórica para el boxeo de las islas. Farah manda también un mensaje a los que acudirán este sábado al Germans Escalas a presenciar su defensa del cinturón: "Pido que disfruten del espectáculo que estoy segura que voy a dar".