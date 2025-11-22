Examen de nivel entre Atlético Baleares y Poblense

El Atlético Baleares y el Poblense se miden este domingo a las 12:00 horas en un derbi de nivel en el feudo de los blanquiazules (IB3). El conjunto de Luis Blanco necesita la victoria para ganar regularidad y mantenerse en puestos de play-off. De lo contrario, podrían caer varias posiciones en la tabla. Los de Óscar Troya llegan al choque como líderes indiscutidos y lo seguirán siendo pase lo que pase, ya que tienen una ventaja de cuatro puntos con el segundo clasificado, el Barcelona Atlètic.

Los locales rompieron el domingo pasado su racha de cinco partidos seguidos sin conocer la victoria ante el Torrent (1-2), aunque esta semana han tenido la mala noticia de la lesión de larga duración de Florin Andone. El delantero rumano estará cuatro o cinco meses de baja.

El equipo blaugrana, por su parte, se impuso al Valencia Mestalla por la mínima y dejó una vez más la portería a cero (1-0), la sexta en once jornadas. Además, son el equipo menos goleado del campeonato, con tan solo siete tantos encajados.

"Es el mejor equipo de la categoría. Los números lo dicen", ha expresado Luis Blanco sobre su rival en la previa del derbi. "Hay que felicitarles, están haciendo una gran temporada. Es por ello por lo que esperamos un equipo muy exigente y vertical", ha añadido el técnico blanquiazul.

Óscar Troya, por el otro lado, ha asegurado que se enfrentan "a uno de los mejores equipos del campeonato, con unas individualidades tremendas y que está llamado a cotas mayores".

Una victoria del Baleares le dejaría a tres puntos del Poblense, mientras que el triunfo del cuadro blaugrana le consolidaría todavía más como líder de la Liga. Un duelo en el Estadio Balear que no dejará indiferente a nadie.

El Andratx se encomienda a sa Plana para volver a sumar de tres

El Andratx necesita volver a ganar para no meterse en una situación complicada. Los ‘gallos’ se sitúan a tan solo dos puntos de las posiciones de descenso y acumulan tres jornadas sin ganar, con dos derrotas y un empate. Se medirán este domingo a las 12:00 horas al Espanyol B, sexto clasificado.

Los de José Contreras vuelven a sa Plana, donde han ganado cuatro de cinco partidos, después de tres encuentros seguidos jugando a domicilio. Para regresar a la senda del triunfo, se encomendarán a la fortaleza de su feudo. Tres puntos más que necesarios para no meterse en un lío e incluso acercarse a la zona de play-off en una liga donde todos están en un pañuelo.

El Porreres visita al Alcoyano con el objetivo de salir del pozo

El Porreres busca su segunda victoria con Jaume Mut en el banquillo. El fin de semana pasado cuajaron la primera derrota bajo el mandato del técnico al caer por 2-3 ante el Castellón B. Este domingo visitarán al Alcoyano a las 12:00 horas con el objetivo de sumar los tres puntos para salir de la zona baja de la clasificación.

Con diez puntos en su casillero, el equipo de Ses Forques se sitúa penúltimo en la tabla, a tres del Barbastro, que marca la zona de descenso. El Alcoyano, por su parte, se ubica en la undécima posición, con 14 puntos. Una victoria de los mallorquines les permitiría acercarse a su rival, mientras que una derrota podría dejarles tocados, a más de un partido de la permanencia.