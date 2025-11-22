El ConectaBalear Manacor pierde su primer partido en Liga contra el Guaguas

El ConectaBalear CV Manacor ha perdido por 3-0 en su visita al Guaguas después de despedirse el miércoles de la Challenge Cup En un encuentro donde ha primado la igualdad en muchos momentos, finalmente han sido los de Camarero quienes han impuesto su dominio, creciendo en ritmo y eficacia a medida que avanzaba el juego. Aunque el conjunto balear mostró momentos de buen nivel y presionó con su servicio y bloqueo, el equipo grancanario supo responder con mayor solidez ofensiva y mejor control en defensa.

El primer set empezó con ambos equipos enchufados en ataque, pero un parcial de 5 puntos del Guaguas marcó la primera diferencia ante un Manacor dubitativo en defensa. Los de González reaccionaron con un afinado servicio, que desestabilizó la recepción grancanaria equilibrando el marcador 13-13. A partir de ahí, el intercambio de puntos fue constante, sin permitir que ninguno se escapara. En los compases finales, Guaguas volvió a imponer su autoridad desde la línea de saque y cerró 29-27.

El ConectaBalear impuso su dominio en el inicio del segundo set, con un juego rápido y coordinado. El set fue avanzando con una igualdad constante, con unos visitantes que llevaban ligeramente la iniciativa. Aún así, Guaguas no dejó que el rival se escapara del marcador, igualándolo a cada tanto y en el 16-16, cambió las tornas de la manga. Los de Camarero superaron el bloqueo manacorí y con un ataque contundente, se llevaron el set 25-19.

La máxima igualdad continuó presente en el tercer set. Guaguas logró desestabilizar la recepción visitante y abrió una ligera brecha en el marcador. Manacor se mantuvo centrado en sus jugadas, pisando los pies al rival, que seguía poniendo en aprietos a la defensa balear. Los de González se fueron desinflando sin poder remontar ante unos locales que no bajaron el ritmo 25-18.