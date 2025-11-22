El Azulmarino visita al Sevilla desde el liderato

El Azulmarino disputa este sábado a las 19:00 horas la novena jornada de Liga F Challenge ante el Sevilla Cajasol en la capital Hispalense. El encuentro se podrá disfrutar en la web de la federación de básquet CanalFeb.tv.

El conjunto balear llega a esta fecha sin conocer el sabor de la derrota. El bloque de Alberto Antuña doblegó la semana pasada al Unicaja Mijas, un rival directo por el ascenso, y prolongó su liderato en solitario en la tabla clasificatoria otro fin de semana más. En la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra el Sevilla, el entrenador murciano, Alberto Antuña, afirmó: “Es un partido más fuera de casa, complicado como todos”.

El técnico tiene claro que es lo que deben hacer para seguir prolongando su imbatibilidad: “No debemos depender del acierto desde línea de 3, tenemos que dominar el rebote en ataque, anotar puntos en transición y seguir jugando con la identidad que nos caracteriza”. Sobre la disponibilidad de la plantilla, Antuña ha confirmado que ha ocurrido algún ‘contratiempo’, pero confía en tener a todas las jugadoras disponibles para el encuentro.

La jugadora Adut Bulgak también compareció ante los medios: “Estamos bien preparadas para el partido de esta semana”. “Estoy muy contenta con la evolución que hemos tenido, de nuestra actitud de ser mejores cada partido. Empezar la temporada 8-0 no me sorprende tras haber visto el rendimiento de los entrenos desde la pretemporada: desde el minuto 1 trabajamos para ello”, explicó orgullosa. La sursudanesa confirmó estar en un gran momento desde su llegada: “Me siento muy bien, mi salud no me ha parado desde que llegué. Por otra parte, me siento feliz con el equipo, con mi papel en él, con mis compañeras y con el staff. Todo va sobre ruedas”.