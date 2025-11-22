Baloncesto
El Azulmarino sigue intratable después de nueve jornadas
El equipo de Alberto Antuña supera al Cajasol Sevilla por 60-82 con 21 puntos de Iris Junio
El Azulmarino sigue demostrando que es el equipo a batir en la LF Challenge después de nueve partidos. Los de Alberto Antuña sacaron con nota su visita a la capital hispalense tras superar al Cajasol Sevilla por 60-82. Iris Junio fue la más destacada de las mallorquinas con 21 puntos en un encuentro que se fundamentó en el segundo descanso (29-45).
El Azulmarino se fue encontrando a medida que transcurría el primer cuarto y, a falta de 4 minutos para terminar, el conjunto mallorquín tomó las riendas del encuentro gracias a la impecable actuación de Iris Junio (17-21).
En el segundo parcial, el bloque dirigido por Alberto Antuña dominó. Construyó el juego a partir de la defensa y los múltiples robos de balón. Las mallorquinas estuvieron muy acertadas y dejaron encarrilado el encuentro 29-45.
Tras la vuelta de los vestuarios, Cajasol demostró haber leído el juego balear. Por instantes la dupla Taylor-Gassama logró apretar contra a las visitantes, sin embargo estas no doblegaron y mediante jugadas de transición rápida, desorganizando al rival, salieron del apuro para dejar un contundente 45-63 en el electrónico.
En los últimos diez minutos el Azulmarino impuso su jerarquía. Aumentó la diferencia con el Cajasol Sevilla y las de Antuña consiguieron su pleno de victorias después de nueve encuentros.
FICHA TÉCNICA
PARCIALES:
17-21 / 12-24 / 16-18 / 15-19 (60-82)
AZULMARINO:
2. A. Bulgak (4); 4. A. Siciliano (6); 5. C. Grande (7); 7. M. Aviñoa (2); 9. I. Giménez (6);
10. K. Rakovic (5); 11. M. García (9); 13. I. Mbulito (21); 14. M. E. Almendro (1); 22. G.
Capel (4); 35. J. Asinde (17);
CAJASOL:
0. F. Gassama (17); 1. C. Arfinengo (3); 4. N. Sanchez (4); 5. N. Anitua (6); 7. M. Recio (2);
I. Rios (3); 10. A. Morales (0); 14. E. Fernandez (0); 23. A. Vendrell (0); 25. E. Elliott (18);
30. M. Martinez (7)
ÁRBITROS:
- CALVILLO RENDON, ELIAS
- SANCHEZ JIMENEZ, JOS
