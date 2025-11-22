El Azulmarino sigue intratable después de nueve jornadas

El Azulmarino sigue demostrando que es el equipo a batir en la LF Challenge después de nueve partidos. Los de Alberto Antuña sacaron con nota su visita a la capital hispalense tras superar al Cajasol Sevilla por 60-82. Iris Junio fue la más destacada de las mallorquinas con 21 puntos en un encuentro que se fundamentó en el segundo descanso (29-45).

El Azulmarino se fue encontrando a medida que transcurría el primer cuarto y, a falta de 4 minutos para terminar, el conjunto mallorquín tomó las riendas del encuentro gracias a la impecable actuación de Iris Junio (17-21).

En el segundo parcial, el bloque dirigido por Alberto Antuña dominó. Construyó el juego a partir de la defensa y los múltiples robos de balón. Las mallorquinas estuvieron muy acertadas y dejaron encarrilado el encuentro 29-45.

Tras la vuelta de los vestuarios, Cajasol demostró haber leído el juego balear. Por instantes la dupla Taylor-Gassama logró apretar contra a las visitantes, sin embargo estas no doblegaron y mediante jugadas de transición rápida, desorganizando al rival, salieron del apuro para dejar un contundente 45-63 en el electrónico.

En los últimos diez minutos el Azulmarino impuso su jerarquía. Aumentó la diferencia con el Cajasol Sevilla y las de Antuña consiguieron su pleno de victorias después de nueve encuentros.